Заморозки и дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели (карта)

В понедельник, 19 апреля, в Украине сохранится облачная и прохладная погода. Ночью в нескольких областях ожидаются заморозки.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Заморозки на поверхности почвы (0-3 градуса) ожидаются в следующих областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Киевская;
- Черкасская.
Читайте также: В Одесской области выпал снег: видео аномальной погоды
Днем 19 апреля температура воздуха на большей территории страны будет колебаться в диапазоне от 11 до 15 градусов тепла. Чуть холоднее будет на западе – там столбики термометров, по прогнозам синоптиков, остановятся на отметке 11-13 градусов выше нуля.
В нескольких областях ожидаются дожди:
- Львовская;
- Закарпатская;
- Хмельницкая;
- Тернопольская;
- Винницкая.
В остальных регионах будет облачно, местами солнечно.
Напомним, ранее климатологи и народный синоптик рассказали сайту "Сегодня", какой будет погода этой весной.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк