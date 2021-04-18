Приморозки і дощі: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня (карта)

У понеділок, 19 квітня, в Україні збережеться хмарна і прохолодна погода. Вночі в кількох областях очікуються приморозки.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Приморозки на поверхні ґрунту (0-3 градуси) очікуються в таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Київська;
- Черкаська.
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Вдень 19 квітня температура повітря на більшій території країни буде коливатися в діапазоні від 11 до 15 градусів тепла. Трохи холодніше буде на заході – там стовпчики термометрів, за прогнозами синоптиків, зупиняться на позначці 11-13 градусів вище нуля.
У кількох областях очікуються дощі:
- Львівська;
- Закарпатська;
- Хмельницька;
- Тернопільська;
- Вінницька.
У решті регіонів буде хмарно, місцями сонячно.
Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.
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