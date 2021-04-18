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Приморозки і дощі: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня (карта)

18 квітня, 16:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

У понеділок в кількох областях вночі очікуються приморозки, погода вдень у країні буде хмарна і прохолодна

У понеділок, 19 квітня, в Україні збережеться хмарна і прохолодна погода. Вночі в кількох областях очікуються приморозки.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Приморозки на поверхні ґрунту (0-3 градуси) очікуються в таких областях:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Житомирська;
  • Київська;
  • Черкаська.

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Вдень 19 квітня температура повітря на більшій території країни буде коливатися в діапазоні від 11 до 15 градусів тепла. Трохи холодніше буде на заході – там стовпчики термометрів, за прогнозами синоптиків, зупиняться на позначці 11-13 градусів вище нуля.

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У кількох областях очікуються дощі:

  • Львівська;
  • Закарпатська;
  • Хмельницька;
  • Тернопільська;
  • Вінницька.

У решті регіонів буде хмарно, місцями сонячно.

Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.

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