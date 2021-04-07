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Запорожская и Хмельницкая области попали в красную зону карантина

7 апреля, 18:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Карантинные ограничения ужесточат

На территории Запорожской и Хмельницкой областей установили "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Такое решение на внеочередном заседании приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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По его словам, на территории этих областей будут введены ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что жесткий карантин на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине дал свои результаты. В этих областях значительно улучшилась ситуация с COVID-19. Там уменьшился суточный прирост больных и регионы скоро выйдут из красной зоны.

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