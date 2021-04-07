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Запорізька та Хмельницька області потрапили в червону зону карантину

7 квітня, 18:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Карантинні обмеження посилять

На території Запорізької та Хмельницької областей встановили "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Таке рішення на позачерговому засіданні прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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За його словами, на території цих областей будуть введені обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що жорсткий карантин на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині дав свої результати. У цих областях значно покращилася ситуація з COVID-19. Там зменшився добовий приріст хворих і регіони скоро вийдуть з червоної зони.

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