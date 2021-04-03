Все зупинилося всерйоз і надовго – коли в Україні закінчиться карантин

Деякі області у "червоній" зоні більше місяця. Експерти порахували, скільки потрібно часу, щоб регіон вийшов з жорстких обмежень

Івано-Франківська область вже більше місяця не може вибратися з "червоної зони". В регіоні суворі обмеження діють від дня впровадження адаптивного карантину в Україні. Київ став "червоним" понад тиждень тому. А загалом по країні 12 регіонів у "червоних зонах". Скільки ж потрібно часу, щоб вийти з "червоної зони", розбирався сайт "Сьогодні".

Симптоми "червоної зони"

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Визначеного часу, на який запроваджуються "червоні зони", немає. Все залежить від показників захворюваності та навантаження на лікарні.

Поки жодна область від початку адаптивного карантину не перейшла до "помаранчевої зони" зі слабшими обмеженнями. Наприклад, Івано-Франківська область у "червоній зоні" понад місяць – з 26 лютого, точно так Закарпаття та Чернівці. У Києві суворі обмеження почали встановлювати з 20 березня.

Річ у тім, що COVID-19 стала агресивніша і швидше поширюватися. Щоб стримати віруси треба більше часу.

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У МОЗ є п'ять показників. До "червоної зони" потрапляє той регіон, де хоча б два з них перевищені:

лікарняні ліжка з киснем зайняті на 65% і більше протягом 3 днів поспіль

в регіоні проводять щонайменше 300 тестувань на 100 тис. населення протягом 7 днів;

госпіталізується понад 60 людей на 100 тис . населення протягом 7 днів;

зі 100 протестованих на COVID-19 позитивний тест у понад 20 ; коефіцієнт виявлення 20% протягом 3 днів;

Реклама рівень госпіталізацій виріс більш, ніж на 50% за сім днів.

Щоб вийти з "червоної зони", всі показники повинні бути меншими за граничні щонаймнеше п'ять днів поспіль.

Скільки потрібно часу, що вийти з "червоної зони"?

За один-два тижні з "червоної зони" точно не вийти. За цей час тільки минає інкубаційний період вірусу.

У перші два тижні ті, хто заразився на момент встановлення обмежень, лише почнуть хворіти і потрапляти до лікарень. Але через обмеження контактів вже не повинні заражатися інші – це залежить від дотримання карантину.

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Далі терміни залежать від двох факторів. Перший з них, як в регіоні дотримуються карантинних обмежень.

Другий фактор, з якими показниками регіон увійшов до "червоної зони". Чим вище показники, тим довше регіон буде у "червоній зоні", зазначає Юрій Ганіченко.

Наприклад, Івано-Франківська область входила у "червону зону" з показником госпіталізацій 128 на 100 тис. населення. Це було 24 лютого. Зараз рівень впав до 81. Але регіон досі у "червоній зоні", оскільки порогове значення – нижче 60. До речі, всі інші показники опустилися до порогових значень. Тобто, карантин допомагає.

Для порівняння: в Києві рівень госпіталізації 107 на 100 тис. населення. Зайнятість ліжок з киснем – 86%, а цільовий показник – 65%.

Щоб Київ вийшов з "червоної зони" треба ці два показника збити до порогових. Коли всі показники протягом п'яти днів будуть нижче, то постановою Кабміну регіон може вийти з червоного рівня.

"Регіон не вийде з "червоної зони" щонайменше дві-три тижні, коли відбувається догоспіталізація. Для стабілізації та для виходу з "червоного" рівня потрібно ще 2-3 тижні. Тобто, мінімальний середній час – 4-6 тижнів – місяць-півтора. Цей час може або збільшуватися, або зменшуватися в залежності від різних факторів. Як люди самі дотримуються обмеження. Рівень показників, за яких регіон увійшов у "червоний рівень". Якщо показники були дуже великі, то доведеться довше чекати", – говорить Юрій Ганіченко.

З таким підходом Київ вийде з карантину не раніше середини травня. Жорсткий локдаун в столиці оголосили поки що до 16 квітня. Але, швидше за все, він буде продовжений.

Раніше "Сьогодні" писав, що у Києві вже посилили локдаун, закривши з 5 квітня громадський транспорт для більшості жителів – в ньому зможуть їздити тільки за спецперепустками певні категорії людей. Але це ще не все – зараз заговорили про комендантську годину в столиці.

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