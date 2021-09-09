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Заседание по делу "подрывника" Кабмина Владимира Прохнича снято с рассмотрения

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 сентября, 14:25
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Прохнич хочет обжаловать свой арест, требуя замены на более мягкую меру пресечения
Заседание по делу Прохнича перенесли. Фото: коллаж "Сегодня"
Заседание по делу Прохнича перенесли. Фото: коллаж "Сегодня"

Заседание апелляционного суда Киева по делу "подрывника" Кабмина Владимира Прохнича снято с рассмотрения. Как стало известно "Сегодня", это произошло из-за того, что один из судей находится на больничном.

По словам защиты Владимира Прохнича, заседание состоится в ближайшие дни.

"09.09.2021 в 14:50 судебное заседание, где должна рассматриваться апелляционная жалоба в отношении Владимира Прохнича не состоится в связи с тем, что один из судей на больничном", – сообщил один из адвокатов Прохнича Тарас Безпалый.

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По его словам, дата станет известна позднее.

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Напомним, Прохнич обжалует свой арест, требуя замены ареста на более мягкую меру пресечения.

Суть дела

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Утром 4 августа Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.

Друг захватчика Кабмина, капеллан Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Анатолий Кушнирчук, рассказал "Сегодня", что Прохнич находился в отчаянном положении.

"Надо у Кабмина спросить о его обращении и посмотреть на его суть. Он обращался в различные инстанции как инвалид II группы. Я не знаю, чего касались обращения. Но это человек, у которого на самом деле нет ничего. Он ничего ни у кого не просил. Он наверняка хотел получить то, что ему принадлежит как инвалиду II группы или участнику боевых действий. Они или проигнорировали, или отказали, и его это довело до такого состояния отчаяния", – сказал Кушнирчук.

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