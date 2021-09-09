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Засідання у справі "підривника" Кабміну Володимира Прохнича знято з розгляду

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 вересня, 14:25
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Прохнич хоче оскаржити свій арешт, вимагаючи заміни на більш м'який запобіжний захід
Засідання у справі Прохнич перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"
Засідання у справі Прохнич перенесли. Фото: колаж "Сьогодні"

Засідання апеляційного суду Києва у справі "підривника" Кабміну Володимира Прохнича знято з розгляду. Як стало відомо "Сьогодні", це сталося через те, що один із суддів знаходиться на лікарняному.

За словами захисту Володимира Прохнича, засідання відбудеться в найближчі дні.

"09.09.2021 о 14:50 судове засідання, де має розглядатися апеляційна скарга стосовно Володимира Прохнича не відбудуться у зв'язку з тим, що один з суддів на лікарняному", – повідомив один з адвокатів Прохнича Тарас Безпалий.

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За його словами, дата стане відома пізніше.

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Нагадаємо, Прохнич оскаржить свій арешт, вимагаючи заміни арешту на більш м'який запобіжний захід.

Суть справи

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Вранці 4 серпня Володимир Прохнич увірвався в Кабмін, погрожуючи підірвати гранату. Простих працівників відомства він просив тікати подалі на випадок, якщо доведеться підірвати гранату. Після цього до будівлі уряду прибув спецназ і планувалася силова спецоперація, але до цього не дійшло.

Як виявилося, чоловік, який захопив Кабмін, – ветеран АТО , був сапером, а тепер працює на СТО.

Друг загарбника Кабміну, капелан Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Анатолій Кушнірчук, розповів "Сьогодні", що Прохнич перебував в жахливому стані.

"Треба у Кабміну запитати про його звернення і подивитися на його суть. Він звертався в різні інстанції як інвалід II групи. Я не знаю, чого торкалися звернення. Але це людина, у якого насправді немає нічого. Він нічого ні в кого не просив. Він напевно хотів отримати те, що йому належить як інваліду II групи або учаснику бойових дій. Вони або проігнорували, або відмовили, і його це довело до такого стану відчаю", – сказав Кушнірчук.

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