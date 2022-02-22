Зеленский: Эрдоган поддержал новый формат по Украине

Украина, Турция и Германия готовы начать обсуждать наши проблемы

Реджеп Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина инициировала проведение саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии, на что уже согласилась Анкара.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Твиттере.

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"Был телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку украинской позиции по последним провокационным решениям России. Также поблагодарил за поддержку инициативы проведения саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии", — сказано в публикации Зеленского.

Ранее Турция выступила инициатором проведения трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины. Но в Кремле отвергли инициативу Эрдогана.

27 января Эрдоган заявил, что Турция выполнит свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. При этом турецкий лидер не уточнил, на какие шаги готова страна и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.

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