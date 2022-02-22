Зеленський: Ердоган підтримав новий формат по Україні

Україна ініціювала проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН за участі України, Туреччини та Німеччини, на що вже погодилася Анкара.
Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Твіттері.
Заява
"Була телефонна розмова з Реджепом Тайіпом Ердоганом. Висловив подяку за підтримку української позиції щодо останніх провокаційних рішень Росії. Також подякував за підтримку ініціативи проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН за участі України, Туреччини та Німеччини ", – сказано у публікації Зеленського.
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Раніше Туреччина виступила ініціатором проведення тристоронньої зустрічі за участі президентів Туреччини, РФ та України. Але у Кремлі відкинули ініціативу Ердогана.
27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у рамках НАТО у разі вторгнення Росії до України. При цьому турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.
Обстановка
- Після фактичного офіційного визнання Путіним квазі-республік на Донбасі західні країни одна за одною почали вводити санкції проти Росії.
- Німеччина як відповідь на договір про дружбу з "ЛДНР" призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2".
- Великобританія ввела санкції проти п'яти російських банків. Це банки "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промзв'язокбанк, Чорноморський банк розвитку. Санкції також запроваджено щодо трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.
- Очікується, що ЄС сьогодні ухвалить перші санкції проти Росії. Це пообіцяв Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.