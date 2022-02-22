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Зеленський: Ердоган підтримав новий формат по Україні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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22 лютого, 16:10
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Україна, Туреччина та Німеччина готові почати обговорювати наші проблеми
Реджеп Ердоган (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч).
Реджеп Ердоган (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна ініціювала проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН за участі України, Туреччини та Німеччини, на що вже погодилася Анкара.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Твіттері.

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"Була телефонна розмова з Реджепом Тайіпом Ердоганом. Висловив подяку за підтримку української позиції щодо останніх провокаційних рішень Росії. Також подякував за підтримку ініціативи проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН за участі України, Туреччини та Німеччини ", – сказано у публікації Зеленського.

Раніше Туреччина виступила ініціатором проведення тристоронньої зустрічі за участі президентів Туреччини, РФ та України. Але у Кремлі відкинули ініціативу Ердогана.

27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у рамках НАТО у разі вторгнення Росії до України. При цьому турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

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