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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленский и Санду пообщались по телефону и Тунис ужесточил правила въезда для туристов – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 октября, 06:39
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Президент Молдовы поблагодарила президента Украины за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса и детям до 12 лет предъявлять ПЦР-тест не нужно
Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия, а самоизоляцию в Тунисе туристы должны будут соблюдать за свой счет. Коллаж "Сегодня".
Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия, а самоизоляцию в Тунисе туристы должны будут соблюдать за свой счет. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Тернополе раскрыли убийство 25-летней давности

Нашли настоящего душегуба – и не поверили своим глазам. В Тернополе расследуют таинственное убийство, зашедшее в тупик четверть века назад. Сделали дополнительные экспертизы – и дело получила совершенно новый, неожиданный поворот.

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В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".
В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".

В Китае по новому кругу развивается вспышка COVID-19

В Китае стремительно развивается вспышка COVID-19. Власти усиливают бдительность в пунктах въезда на фоне роста инфекций в северо-восточном приграничном городе, вызванных вирусом, прибывшим из-за границы.

Цифры остаются незначительными по сравнению со статистикой за пределами Кита. Коллаж "Сегодня".
Цифры остаются незначительными по сравнению со статистикой за пределами Кита. Коллаж "Сегодня".

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Зеленский и Санду пообщались по телефону: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Маей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове в обеспечении ее энергобезопасности.

Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".
Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".

Тунис ужесточил правила въезда для туристов: что изменится

Власти Туниса из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточили правила въезда в страну. У всех туристов должен быть отрицательный ПЦР-тест, а невакцинированных обяжут соблюдать семидневный карантин.

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Самоизоляцию туристы должны будут соблюдать за свой счет. Коллаж "Сегодня".
Самоизоляцию туристы должны будут соблюдать за свой счет. Коллаж "Сегодня".

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