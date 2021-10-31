Зеленский и Санду пообщались по телефону и Тунис ужесточил правила въезда для туристов – главные новости за ночь

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В Тернополе раскрыли убийство 25-летней давности
Нашли настоящего душегуба – и не поверили своим глазам. В Тернополе расследуют таинственное убийство, зашедшее в тупик четверть века назад. Сделали дополнительные экспертизы – и дело получила совершенно новый, неожиданный поворот.
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В Китае по новому кругу развивается вспышка COVID-19
В Китае стремительно развивается вспышка COVID-19. Власти усиливают бдительность в пунктах въезда на фоне роста инфекций в северо-восточном приграничном городе, вызванных вирусом, прибывшим из-за границы.
Зеленский и Санду пообщались по телефону: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Маей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове в обеспечении ее энергобезопасности.
Тунис ужесточил правила въезда для туристов: что изменится
Власти Туниса из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточили правила въезда в страну. У всех туристов должен быть отрицательный ПЦР-тест, а невакцинированных обяжут соблюдать семидневный карантин.