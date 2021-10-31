Зеленський та Санду поспілкувалися телефоном і Туніс посилив правила в'їзду для туристів – головні новини за ніч

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У Тернополі розкрили вбивство 25-річної давності
Знайшли справжнього душогуба – і не повірили своїм очам. У Тернополі розслідують таємниче вбивство , що зайшло в глухий кут чверть століття тому. Зробили додаткові експертизи – і справа здобула зовсім новий, несподіваний поворот.
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У Китаї за новим колом розвивається спалах COVID-19
У Китаї швидко розвивається спалах COVID-19. Влада посилює пильність у пунктах в'їзду на тлі зростання інфекцій у північно-східному прикордонному місті, спричинених вірусом, що прибув з-за кордону.
Зеленський та Санду поспілкувалися по телефону: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Республіки Молдова Май Санду. Він запевнив, що Україна готова й надалі допомагати Молдові у забезпеченні її енергобезпеки.
Туніс посилив правила в'їзду для туристів: що зміниться
Влада Тунісу через погіршення ситуації з коронавірусом посилили правила в'їзду до країни. У всіх туристів має бути негативний ПЛР-тест, а невакцинованих зобов'яжуть дотримуватися семиденного карантину.