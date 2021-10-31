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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський та Санду поспілкувалися телефоном і Туніс посилив правила в'їзду для туристів – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 жовтня, 06:39
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Президент Молдови подякувала президентові України за своєчасну та швидку допомогу під час енергетичної кризи та дітям до 12 років пред'являти ПЛР-тест не потрібно
Лідери країн обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії, а самоізоляцію в Тунісі туристи повинні дотримуватись власним коштом. Колаж "Сьогодні".
Лідери країн обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії, а самоізоляцію в Тунісі туристи повинні дотримуватись власним коштом. Колаж "Сьогодні".

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Тернополі розкрили вбивство 25-річної давності

Знайшли справжнього душогуба – і не повірили своїм очам. У Тернополі розслідують таємниче вбивство , що зайшло в глухий кут чверть століття тому. Зробили додаткові експертизи – і справа здобула зовсім новий, несподіваний поворот.

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В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".
В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".

У Китаї за новим колом розвивається спалах COVID-19

У Китаї швидко розвивається спалах COVID-19. Влада посилює пильність у пунктах в'їзду на тлі зростання інфекцій у північно-східному прикордонному місті, спричинених вірусом, що прибув з-за кордону.

Цифри залишаються незначними порівняно зі статистикою за межами Китаю. Колаж "Сьогодні".
Цифри залишаються незначними порівняно зі статистикою за межами Китаю. Колаж "Сьогодні".

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Зеленський та Санду поспілкувалися по телефону: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Республіки Молдова Май Санду. Він запевнив, що Україна готова й надалі допомагати Молдові у забезпеченні її енергобезпеки.

Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".
Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".

Туніс посилив правила в'їзду для туристів: що зміниться

Влада Тунісу через погіршення ситуації з коронавірусом посилили правила в'їзду до країни. У всіх туристів має бути негативний ПЛР-тест, а невакцинованих зобов'яжуть дотримуватися семиденного карантину.

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Самоізоляцію туристи повинні будуть дотримуватися власним коштом. Колаж "Сьогодні".
Самоізоляцію туристи повинні будуть дотримуватися власним коштом. Колаж "Сьогодні".

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