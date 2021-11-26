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Зеленский назвал причину высокой смертности от COVID-19 в Украине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 ноября, 14:14
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Зеленский объяснил высокую смертность от COVID-19
Зеленский объяснил высокую смертность от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что высокая смертность пациентов с коронавирусом в Украине связана с тем, что многие больные слишком поздно обращаются за помощью к медикам.

Об этом глава страны сказал во время пресс-марафона 26 ноября.

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Президент отметил, что доволен темпами вакцинации в Украине, но не доволен количеством летальніх исходов. По словам Зеленского, люди с ковидом умирают не из-за того, в больницах нет кислорода.

"Люди, особенно люди почтенного возраста, они обращаются в последний момент, они не умирают на улицах, как это было или есть в некоторых государствах. Они, к сожалению, иногда обращаются, а иногда обращаются в последний момент, за день до смерти", – сказал глава страны.

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