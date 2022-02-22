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Зеленский назвал условие для введения военного положения

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22 февраля, 12:12
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина верит в то, что войны не будет, но готова к любому развитию ситуации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Эстонии пресс-конференции, которую транслирует Украина 24.

"Относительно военного положения. Мы верим, что не будет мощной войны против Украины, если будет, введем военное положение", – сказал он.

По его словам, Украина не будет рассматривать "просьбу главарей боевиков" отвести украинские войска с контролируемых территорий Луганской и Донецкой областей.

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"Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это", – прокомментировал Зеленский.

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