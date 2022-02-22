Зеленський назвав умову для запровадження воєнного стану

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Україна вірить у те, що війни не буде, але готова до будь-якого розвитку ситуації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із президентом Естонії прес-конференції, яку транслює Україна 24 .

"Щодо військового стану. Ми віримо, що не буде потужної війни проти України, якщо буде, введемо військовий стан", – сказав він.

За його словами, Україна не розглядатиме "прохання ватажків бойовиків" відвести українські війська з контрольованих територій Луганської та Донецької областей.

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"Ми з ними не спілкуємось. Ми не розуміємо, хто це", – прокоментував Зеленський.

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