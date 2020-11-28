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Музей памяти жертв Голодомора дофинансируют – Зеленский

28 ноября, 12:09

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Проект обязательно будет завершен, подчеркнул глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в кратчайшие сроки дофинансировать Музей Голодомора.

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Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Но такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен", – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, проект обязательно будет завершен.

30 ноября Кабинет Министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь в своих окнах свечки в память о жертвах Голодомора.

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Напомним, ежегодно, в четвертую субботу ноября, Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этот день принято зажигать на подоконниках свечу в память об убитых голодом и чтить память погибших людей минутой молчания.

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