"Есть только одна Украина, которую мы должны защищать": Зеленский принял клятву у лицеистов (фото)

Зеленский принял участие в торжественной церемонии принесения клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна

В День защитника Украины в присутствии президента Владимира Зеленского лицеисты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна принесли торжественную клятву.

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Об этом передает пресс-служба главы государства 14 октября.

"Сильное войско базируется на патриотических началах и интересе молодежи к военной службе, и мне очень приятно видеть сегодня здесь 329 юношей и девушек – воспитанников Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", – отметил он.

Также гарант отметил, что сегодня он будет на востоке с украинскими бойцами.

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Ранее Зеленский принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым военным частям.

Напомним, сегодня Украина отмечает День защитника Украины. Эта дата была утверждена указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

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14 октября издавна отмечалось как День украинского казачества, поскольку приходилась на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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