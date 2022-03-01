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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новые санкции для РФ, переговоры и обстрелы Харькова. Зеленский обратился к украинцам – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 00:25
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Президент Украины требует ввести более жесткие санкции для РФ и наказать оккупантов за обстрелы мирных жителей – о чем еще сказал глава страны
Зеленский записал видеообращение к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский записал видеообращение к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты целеустремленно обстреляли мирных украинцев в Харькове из ракет, хотя в городе нет военных объектов. За это РФ обязательно ответит. Всего за 5 дней вторжения было 56 ракетных ударов, оккупанты выпустили 113 крылатых ракет.

Об этом сказал президент Украины в своем видеообращении.

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О чем сказал президент – главные тезисы:

  • Президент считает, что нужно полное закрытие неба для российских ракет, самолетов и вертолетов.
  • РФ нужно закрыть вход во все порта, каналы, аэропортов мира. Такая страна не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов.
  • Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 12 нашим защитникам. Подполковнику Эдуарду Вагоровскому это звание присвоят посмертно. Он погиб, выводя украинскую авиацию из-под ракетного удара.
  • Для врага Киев – главная цель. Только за 28 февраля оккупанты обстреливали столицу три раза. Под особым вниманием войск РФ – ТЭЦ-6, оккупанты хотят оставить город без света. Поскольку прорваться в Киев они не смогли, то засылают в столицу диверсантов – всех их ликвидируют наши защитники.
  • Кроме обороны власти думают и о тыле. В Украине создали круглосуточный координационный штаб, который собирает все запросы от ОГА о недостаче самых необходимых вещей – продукты, лекарства, горючее. Штаб напрямую находит поставщиков, которые могут быстро их предоставить.
  • Сегодня прошел первый раунд переговоров между Украиной и РФ. Было видно синхронизацию обстрелов украинских территорий с переговорным процессом. Таким нехитрым способом РФ пытается надавить на нашу страну, но этот ход у нее не пройдет.
  • Киев проанализирует позицию РФ относительно ее требований для окончания войны и исходя из этого определит, как переходить ко второму этапу переговоров.
  • Зеленский подписал заявление на членство Украины в ЕС. Ее уже доставили в Брюссель и официально загеристрировали.

Новые потери РФ

Украинские защитники продолжают методично уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.

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