Новые санкции для РФ, переговоры и обстрелы Харькова. Зеленский обратился к украинцам – видео

Президент Украины требует ввести более жесткие санкции для РФ и наказать оккупантов за обстрелы мирных жителей – о чем еще сказал глава страны

Зеленский записал видеообращение к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты целеустремленно обстреляли мирных украинцев в Харькове из ракет, хотя в городе нет военных объектов. За это РФ обязательно ответит. Всего за 5 дней вторжения было 56 ракетных ударов, оккупанты выпустили 113 крылатых ракет.

Об этом сказал президент Украины в своем видеообращении.

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О чем сказал президент – главные тезисы:

Президент считает, что нужно полное закрытие неба для российских ракет, самолетов и вертолетов.

РФ нужно закрыть вход во все порта, каналы, аэропортов мира. Такая страна не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов.

Зеленский присвоил звание "Герой Украины" 12 нашим защитникам. Подполковнику Эдуарду Вагоровскому это звание присвоят посмертно. Он погиб, выводя украинскую авиацию из-под ракетного удара.

Для врага Киев – главная цель. Только за 28 февраля оккупанты обстреливали столицу три раза. Под особым вниманием войск РФ – ТЭЦ-6, оккупанты хотят оставить город без света. Поскольку прорваться в Киев они не смогли, то засылают в столицу диверсантов – всех их ликвидируют наши защитники.

Кроме обороны власти думают и о тыле. В Украине создали круглосуточный координационный штаб, который собирает все запросы от ОГА о недостаче самых необходимых вещей – продукты, лекарства, горючее. Штаб напрямую находит поставщиков, которые могут быстро их предоставить.

Сегодня прошел первый раунд переговоров между Украиной и РФ. Было видно синхронизацию обстрелов украинских территорий с переговорным процессом. Таким нехитрым способом РФ пытается надавить на нашу страну, но этот ход у нее не пройдет.

Киев проанализирует позицию РФ относительно ее требований для окончания войны и исходя из этого определит, как переходить ко второму этапу переговоров.

Зеленский подписал заявление на членство Украины в ЕС. Ее уже доставили в Брюссель и официально загеристрировали.

Новые потери РФ

Украинские защитники продолжают методично уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.