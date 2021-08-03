Жалоба жены Медведчука на указ Зеленского: почему снова перенесли суд

Оксана Марченко обещала отомстить Зеленскому за введенные санкции, но суд до сих пор не может рассмотреть дело

Оксана Марченко попала под санкции из-за мужа. Коллаж "Сегодня"

Кассационный суд в составе Верховной суда Украины снова отложил жалобу супруги нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко на указ президента Владимира Зеленского о введении санкций. В заседании объявлен перерыв до 20 сентября.

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Об этом сообщает пресс-служба суда

На заседании коллегия судей удовлетворила ходатайство адвоката Марченко о привлечении к материалам дела документов с дополнительными объяснениями.

Также суд предоставил слово представителю ответчика для представления возражений относительно предмета иска. Однако в судебном заседании был объявлен перерыв для того, чтобы дать время ответчику для ознакомления с дополнительными объяснениями Марченко и подготовки возражений.

Рассмотрение дела будет продолжено 20 сентября в 10:15.

С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше еще не было – под удар попали высокопоставленные лица и одиозные политики. А 19 февраля случилось доселе немыслимое – было принято решение о введении санкций против Медведчука, в черный список попала и его супруга Марченко .

. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил санкции против Марченко тем, что ее муж переписал на нее компании, которые тоже попали под санкции. По его словам, если бы Медведчук не оформлял завод на жену, против нее санкции не вводили бы.

Позже Марченко решила в суде обжаловать указ Зеленского, которым он ввел в действие санкции СНБО.

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Как сообщали новости "Сегодня", Оксана Марченко объявила о мести за санкции и пошла в политику. Она назвала санкции фейковыми.

Тем временем недавно ее мужа Медведчука суд отказался освободить из-под домашнего ареста.