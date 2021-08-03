Скарга дружини Медведчука на указ Зеленського: чому знову перенесли суд

Оксана Марченко обіцяла помститися Зеленському за введені санкції, але суд й досі не може розглянути справу

Оксана Марченко потрапила під санкції через чоловіка. Колаж "Сьогодні"

Касаційний суд у складі Верховної суду України знову відклав скаргу дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко на указ президента Володимира Зеленського про введення санкцій. У засіданні оголошено перерву до 20 вересня.

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Про це повідомляє пресслужба суду

На засіданні колегія суддів задовольнила клопотання адвоката Марченко про залучення до матеріалів справи документів з додатковими поясненнями.

Також суд надав слово представнику відповідача для подання заперечень щодо предмета позову. Однак в судовому засіданні було оголошено перерву для того, щоб дати час відповідачу для ознайомлення з додатковими поясненнями Марченко та підготовки заперечень.

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Розгляд справи буде продовжено 20 вересня о 10:15.

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було – під удар потрапили високопоставлені особи і одіозні політики. А 19 лютого сталося досі немислиме – було прийнято рішення про введення санкцій проти Медведчука, у чорний список потрапила і його дружина Марченко .

. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив санкції проти Марченко тим, що її чоловік переписав на неї компанії, які теж потрапили під санкції. За його словами, якби Медведчук не оформляв завод на дружину, проти неї санкції не вводили б.

Пізніше Марченко вирішила в суді оскаржити указ Зеленського, яким він ввів в дію санкції РНБО.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Оксана Марченко оголосила про помсту за санкції і пішла у політику. Вона назвала санкції фейковими.

Тим часом нещодавно її чоловіка Медведчука суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту.