Жара до +34 и почти без дождей. Какой погоды ждать украинцам в понедельник

Лишь в трех областях Украины прогнозируют осадки – во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой

В понедельник, 21 июня, в Украине будет жарко, лишь в трех западных областях прогнозируют дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. Лишь в Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будут падать дожди.

На западе страны будет 27-31 градус, а на востоке 29-34 градусы. На севере – +29+32, на юге прогнозируют 27-30 градусов тепла.

В центре Украины и в Киеве будет жарко, синоптики прогнозируют 29-32 градуса тепла.

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Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

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