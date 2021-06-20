Українська
$ 27,17
32,44
  1. Последние новости Украины

Жара до +34 и почти без дождей. Какой погоды ждать украинцам в понедельник

20 июня 2021 16:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Лишь в трех областях Украины прогнозируют осадки – во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой

В понедельник, 21 июня, в Украине будет жарко, лишь в трех западных областях прогнозируют дожди.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. Лишь в Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будут падать дожди.

На западе страны будет 27-31 градус, а на востоке 29-34 градусы. На севере – +29+32, на юге прогнозируют 27-30 градусов тепла.

В центре Украины и в Киеве будет жарко, синоптики прогнозируют 29-32 градуса тепла.

Реклама

Не пропусти!
Любим и скучаем: супруга Андрея Шевченко опубликовала семейные фото в День отца
Андрей Шевченко со своими сыновьями

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

Смотрите также фото и видео непогоды на юге страны:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Умер известный украинский блогер Gorky Look
Умер известный украинский блогер Gorky LookУкраина
США приостановили пакет военной помощи Украине – СМИ
США приостановили пакет военной помощи Украине – СМИУкраина
Ливни с грозами и жара: где погода не порадует украинцев (карта)
Ливни с грозами и жара: где погода не порадует украинцев (карта)Украина
"Зрады" нет, но не совсем. Что произошло с новым пакетом военной помощи УкраинеУкраина
Зеленский поздравил со вступлением в ряды ВСУ новых офицеров (видео)
Зеленский поздравил со вступлением в ряды ВСУ новых офицеров (видео)Украина
Новые санкции Украины: почему СНБО взялся за хакеров
Новые санкции Украины: почему СНБО взялся за хакеровВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять