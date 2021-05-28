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Жара и сильные дожди: как погода удивит украинцев (карта)

28 мая, 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Практически во всех регионах нашей страны пройдет дождь с грозой – новый прогноз

В Украине пройдут дожди в последние дни мая. Фото: Сергей Коляскин

В Украине пройдут дожди в последние дни мая. Фото: Сергей Коляскин

В субботу, 29 мая, погода будет дождливой практически во всех регионах Украины. Синоптики ожидают сильные дожди, в некоторых регионах будет жарко.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории Украины синоптики прогнозируют мощные ливни с грозой. Температура днем будет достигать от 15 до 28 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов.

В большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Тернопольской, Житомирской, Херсонской областей ожидаются дожди и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В тренде
Грозы, град и ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды 28 мая (карта)

В регионах днем температура будет достигать 24-28 градусов тепла, а ночью жара спадет до отметки 15 градусов.

Ранее мы писали, чем удивит украинцев погода. Июнь готовит нам адскую жару под 40 градусов, но и без дождей не обойдется.

Напомним, недавно по Украине прошелся ураган, который натворил немало беды.

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