Жесткий карантин после выборов: да / нет. Собрали 10 мнений

В Украине регулярно фиксируют новые рекорды заболеваемости COVID-19. В четверг превышен поргог в пять тысяч заболевших. Глава МОЗ Максим Степанов отметил, что адаптивный карантин заменят на ужесточенный вариант если больничные койки, выделенные под COVID-19-зараженных, будут заполнены более чем на 60% (сейчас занято около 16 000 из 37 000).
Но на сколько реален новый локдаун?
Ведь все предпосылки для резкого скачка заболеваемости, а точнее самая главная – местные выборы, – для этого есть. После того, как украинцы соберутся на избирательных участках вирус получит виток распрасранения и ситуация может стать неконтролируемой.
Мы собрали мнения авторитетных экспертов в области эпидемиологии, инфекционистики и социологии и поптались спрогнозировать вероятность нового жесткого карантина после выборов.
Нужно ли ужесточать карантин?
Необходимость вводить более жесткие ограничения: 80 из 100.
Почему нужно усиливать карантин: пока школы были зарыты летом, а весной работали дистанционно вирус распространялся медленно. Теперь, когда все в школах, университетах дети и студенты приносят вирус домой к родителям, бабушкам и дедушкам.
Что нужно делать:
- перевести школы и вузы на дистанционное обучение;
- запретить работу развлекательной сферы: концерты, клубы и т.д.
"На столько жесткий карантин, как был весной, не нужен. Но детские садики, школы, вузы нужно закрывать. Медицина сейчас захлебывается, потому что больных больше, чем они могут принять", – говорит Инна Андрусович.
Людмила Мухарская
эпидемиолог
Все зависит от ситуации в конкретном регионе. У нас очень неоднородная заболеваемость по стране и надо учитывать несколько показателей. Надо понимать, какая заболеваемость в конкретном регионе или населенном пункте. Может ли в конкретном регионе оказываться достаточного уровня медицинская помощь. Сколько коек есть, сколько оборудовано кислородом, сколько есть отделений интенсивной терапии и сколько есть реанимационных коек. Кроме того надо учитывать ситуацию с тестированием и на основании этих данных комиссия должна принимать решения по введению локальных ограничений.
Необходимость вводить карантин: зависит от конкретного региона и ситуации.
Что нужно делать: реагировать на вспышки на региональном уровне. Если заболеваемость растет в конкретном населенном пункте, то вводить ограничения именно там, а не по всей стране.
"Ограничительные меры необходимы, но в зависимости от ситуации", – отмечает эпидемиолог.
Бровченко Игорь
председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины
У нас эпидемия стабильно интенсивно развивается с начала августа. Каждую неделю в стране стабильный прирост и есть причины только для усиления развития эпидемии. До коллективного иммунитета нам очень далеко. По официальным данным, у нас переболели полпроцента страны. Если их больше, то все равно нам очень далеко до коллективного иммунитета. Но больницы заполняются намного быстрее. По Киеву если динамика сохраниться, то мест в больниц хватит на несколько недель максимум.
Необходимость усиливать карантин: 90 из 100.
Что делать:
- пересмотреть критерии включения регионов в "красную зону". Усилять ограничения там, где быстро заполняются койки в больницах, а не по соотношению к среднеукраинским показателям заболеваемости.
Конечно, количество коек будут увеличивать, но новые места не будут такими как нужно оборудованы, поскольку не подготовлены заранее. Но из-за выборов никто ничего не будет менять из-за политических рисков. После выборов ситуация может быть неконтролируемой. Но ситуация уже сейчас требует действий.
При каких условиях могут усилить карантин?
В Украине действует адаптивный карантин. Самый жесткие ограничения вводят в регионах, которые попадают в красную зону. Решение о переведении области, района или отдельного населенного пункта в "красную" зону принимает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Красный" уровень опасности в регионах Украины вводят при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.
Зеленая зона предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; -
проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Если в области заполненность коек больными коронавирусной инфекцией превышает 50% пять дней подряд, то на ее территории будет установлен "оранжевый" уровень эпидопасности.
Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается: – работа общественного транспорта; – посещение учебных заведений; – деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
До местных выборов больше двух недель.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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Инна Андрусович
инфекционист
Всплеск заболеваемости, который мы видим – следствие очной работы школ и вузов. Сейчас большая часть случаев – заражения от детей. Они легко могут переносить болезнь, а вот бабушки и дедушки – намного тяжелее. Плюс в университеты приехали студенты с разных регионов, в том числе из западных областей, где заболеваемость выше, чем у нас. Много студентов из Индии.