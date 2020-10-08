Жесткий карантин после выборов: да / нет. Собрали 10 мнений

В Киеве коек в больницах хватит еще на две недели

В Украине регулярно фиксируют новые рекорды заболеваемости COVID-19. В четверг превышен поргог в пять тысяч заболевших. Глава МОЗ Максим Степанов отметил, что адаптивный карантин заменят на ужесточенный вариант если больничные койки, выделенные под COVID-19-зараженных, будут заполнены более чем на 60% (сейчас занято около 16 000 из 37 000).

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Но на сколько реален новый локдаун?

Ведь все предпосылки для резкого скачка заболеваемости, а точнее самая главная – местные выборы, – для этого есть. После того, как украинцы соберутся на избирательных участках вирус получит виток распрасранения и ситуация может стать неконтролируемой.

Мы собрали мнения авторитетных экспертов в области эпидемиологии, инфекционистики и социологии и поптались спрогнозировать вероятность нового жесткого карантина после выборов.

Нужно ли ужесточать карантин?

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Необходимость вводить более жесткие ограничения: 80 из 100.

Почему нужно усиливать карантин: пока школы были зарыты летом, а весной работали дистанционно вирус распространялся медленно. Теперь, когда все в школах, университетах дети и студенты приносят вирус домой к родителям, бабушкам и дедушкам.

Что нужно делать:

перевести школы и вузы на дистанционное обучение;

запретить работу развлекательной сферы: концерты, клубы и т.д.

"На столько жесткий карантин, как был весной, не нужен. Но детские садики, школы, вузы нужно закрывать. Медицина сейчас захлебывается, потому что больных больше, чем они могут принять", – говорит Инна Андрусович.

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Необходимость вводить карантин: зависит от конкретного региона и ситуации.

Что нужно делать: реагировать на вспышки на региональном уровне. Если заболеваемость растет в конкретном населенном пункте, то вводить ограничения именно там, а не по всей стране.

"Ограничительные меры необходимы, но в зависимости от ситуации", – отмечает эпидемиолог.

Необходимость усиливать карантин: 90 из 100.

Что делать:

пересмотреть критерии включения регионов в "красную зону". Усилять ограничения там, где быстро заполняются койки в больницах, а не по соотношению к среднеукраинским показателям заболеваемости.

Конечно, количество коек будут увеличивать, но новые места не будут такими как нужно оборудованы, поскольку не подготовлены заранее. Но из-за выборов никто ничего не будет менять из-за политических рисков. После выборов ситуация может быть неконтролируемой. Но ситуация уже сейчас требует действий.

При каких условиях могут усилить карантин?

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В Украине действует адаптивный карантин. Самый жесткие ограничения вводят в регионах, которые попадают в красную зону. Решение о переведении области, района или отдельного населенного пункта в "красную" зону принимает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красный" уровень опасности в регионах Украины вводят при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.

Зеленая зона предусматривает:

- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; -

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

- кинотеатры с заполненностью на 50%

- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Если в области заполненность коек больными коронавирусной инфекцией превышает 50% пять дней подряд, то на ее территории будет установлен "оранжевый" уровень эпидопасности.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:

- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

- прием новых изменений в детские лагеря;

- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается: – работа общественного транспорта; – посещение учебных заведений; – деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

До местных выборов больше двух недель.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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