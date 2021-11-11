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Жители четырех областей до сих пор без тепла: где мерзнут

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 ноября, 17:24
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Без тепла остаются жители южных областей, ведь похолодание туда приходит позже
Четыре области в Украине не полностью подключены к отоплению.
Четыре области в Украине не полностью подключены к отоплению. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отчитался о старте отопительного сезона. По его словам, уже 98% жилых домов подключены к теплу.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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При этом в 16 областях на 100% во все дома подали теплоснабжение.

"Южные регионы традиционно начали отопительный сезон несколько позже. И именно эти области не "дают" пока говорить о полном подключении по стране", – уточнил Чернышев.

Речь идет о:

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  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Запорожской области.

Когда наконец-то включат отопление

В Одесской и Херсонской областях с теплом около 80% жилых домов.

"У местных властей этих регионов есть задача оперативно завершить подключение на этой неделе" , – подчеркнул Чернышев.

Глава Минрегиона отдельно остановился на стоимости теплоснабжения и подчеркнул, что тарифы на тепло и горячую воду для людей не должны расти.

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В садах и школах нет тепла

Отапливаемый сезон в Одессе начался 1 ноября. Но до сих пор в более чем 100 школах и детсадах отопления нет.

В настоящее время тепло подали в 176 учебных заведений. В то же время еще 102 без отопления:

  • 61 школа,
  • 41 детский сад.

Причиной называют две аварии, обещающие ликвидировать сегодня или завтра. Только после этого дадут тепло остальным учебным заведениям. В данный время в Одессе совершают 28 порывов труб отопления.

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