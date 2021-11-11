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Жителі чотирьох областей досі без тепла: де мерзнуть

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 листопада, 17:24
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Без тепла залишаються жителі південних областей, адже похолодання туди приходить пізніше
Чотири області в Україні не повністю підключені до опалення.
Чотири області в Україні не повністю підключені до опалення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відзвітував про старт опалювального сезону. За його словами, вже 98% житлових будинків підключені до тепла.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

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При цьому, у 16 областях на 100% в усі будинки подали теплопостачання.

"Південні регіони традиційно розпочали опалювальний сезон дещо пізніше. І саме ці області не "дають" поки говорити про повне підключення по країні", – уточнив Чернишов.

Йдеться про:

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  • Одеську,
  • Херсонську,
  • Миколаївську,
  • Запорізьку області.

Коли нарешті включать опалення

В Одеській та Херсонській областях з теплом близько 80% житлових будинків.

"Місцева влада цих регіонів має завдання оперативно завершити підключення цього тижня", – наголосив Чернишов.

Очільник Мінрегіону окремо зупинився на вартості теплопостачання й наголосив, що тарифи на тепло та гарячу воду для людей не мають зростати.

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У садках та школах немає тепла

Опалювальний сезон в Одесі розпочався 1 листопада. Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

Наразі тепло подали до 176 навчальних закладів. У той же час ще 102 без опалення:

  • 61 школа,
  • 41 дитячий садок.

Причиною називають дві аварії, які обіцяють ліквідувати сьогодні чи завтра. Тільки після цього дадуть тепло решті навчальних закладів. На цей момент в Одесі чинять 28 поривів труб опалення.

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