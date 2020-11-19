Маскарад во время чумы: спасают ли маски от коронавируса?

В Украине есть как сторонники, так и противники масочного режима

В Украине с каждым днем фиксируют все больше заразившихся коронавирусом, однако люди надевают маски неохотно. Мнения людей по этому поводу разделились: одни говорят, что маску носить нужно, другие считают, что такой метод защиты от коронавируса неэффективен. "Сегодня" разбирались, что говорят об эффективности масок и где все-таки правда.

ВОЗ о масках

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Всемирная организация здравоохранения долго утверждала, что защитные маски нужны лишь тем, кто заболел COVID-19, контактировал с заразившимися или имеет симптомы ОРВИ. Для других людей, говорили в ВОЗ, маски бесполезны. При этом в организации подчеркнули, что больные COVID-19 без симптомов не так заразны, как люди с симптомами. Это объяснили тем, что при кашле или чихании капли с вирусами разлетаются на большее расстояние.

Однако в июне эксперты передумали и начали рекомендовать носить маски всем людям в общественных местах и транспорте.

А совсем недавно директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что единственный способ избежать карантина – носить защитные маски абсолютно всем.

Не эффективно? Мнения противников

Люди, которые отказываются носить маски или держат их на подбородке, наводят примерно одни и те же аргументы. Вот несколько из них:

"Многие не носят маски, поэтому даже если я надену, пользы не будет";

"Я не больной человек и не опасен для других. Пусть маски носят заразившиеся";

"Маска в транспорте не поможет, поскольку люди часто прикасаются друг к другу и передают инфекцию таким образом. Особенно в час пик";

"Мне не страшно заразиться, ведь я молодой и с легкостью перенесу болезнь";

"Тканевые маски хоть и меньше, но все-таки пропускают воздух";

"Маска вредит моему здоровью, поскольку я не могу свободно дышать".

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Кроме того, недавно в Дании исследователи центра Rigshospitalet заявили, что одна медицинская маска не обеспечивает эффективной защиты от заражения. Они начали эксперимент еще весной, когда в стране маски носили реже, но все заведения были закрыты.

Результаты оказались не такими, как пишет ВОЗ или Минздрав Украины: всего 15-20%.

Вирус страшный для всех. Аргументы "за" маски

В Украине о пользе масок больше всего рассказывают в Министерстве здравоохранения. Чтобы люди понимали важность их ношения, в Минздраве не раз объясняли, как маски действуют, и что будет, если их не носить.

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/ Фото: Минздрав

Также они показывали, как носят маски в Украине и за границей:

Видео: Минздрав

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи утверждает, что ношение маски или респиратора в среднем позволяет снизить вероятность передачи коронавируса на 50-80 процентов, пишет MarketWatch.

ВОЗ в своих рекомендациях развенчала еще один миф, указывая, что дети также могут передавать вирус, поэтому им тоже нужно носить маски. Однако детям от шести до 12 лет маски нужно носить только в том случае, если придерживаться дистанции невозможно. Совсем запрещено только малышам до двух лет, ведь они еще не до конца понимают, что это, и могут навредить себе.

Мне сложно дышать. А если маска мне навредит?

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Если у вас нет аллергии или "психологического блока", маска точно не навредит. Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека.

"Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Во всем мире медицинские маски используются медиками достаточно длительное время и исследования, проведенные ранее, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировано даже у людей с хроническими заболеваниями легких", – сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

А медик из Дублина решил наглядно показать, что маски не влияют на количество кислорода. Для этого он надел шесть защитных масок и подключил медицинский прибор, снимающий показатели организма.

Уровень кислорода в его крови был 98-99%, независимо от количества надетых масок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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