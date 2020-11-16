Зима близко: еще в трех областях выпал снег (фото и видео)

На улицах уже работают коммунальщики

Снег продолжает радовать украинцев. Кроме Харькова, "зима" пришла в Сумскую, Луганскую и Днепропетровскую область. Местные жители в соцсетях делились фото и впечатлениями от явления природы.

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Так, 16 ноября осадки заметили в Кривом Роге, Днепре и Никополе.

В областном центре немного снега можно заметить в районе Екатеринославского бульвара.

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А в Кривом Роге осадков выпало много, однако на вечер синоптики прогнозируют дождь.

В Никополе идет мокрый дождь со снегом, который быстро тает. Согласно прогнозам, он будет падать до обеда, а потом прекратится.

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Луганскую область снег начал укрывать еще вчера, 15 ноября. На улицах города Старобельск с самого утра работают коммунальщики, они убирают снег с проезжей части.

Также осадки заметили в Станице Луганской.

Реклама Станица Луганская, фото Виктор Рыбкин в Facebook

Станица Луганская, фото Виктор Рыбкин в Facebook

А Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщил, что снег выпал в Глухове Сумской области.

"Ночью 15 ноября на севере Сумской области выпал первый снег, образовался покров высотой 4-6 см. На фото Шалыгино, Глуховский район", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 16 ноября местами пройдет мокрый снег, а морозы сохраняться даже днем.

Также мы показывали, как выглядит рассвет на заснеженном высокогорье Карпат.

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