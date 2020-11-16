Українська
$ 28,12
33,21
  1. Последние новости Украины

Зима близко: еще в трех областях выпал снег (фото и видео)

16 ноября, 12:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На улицах уже работают коммунальщики

Снег продолжает радовать украинцев. Кроме Харькова, "зима" пришла в Сумскую, Луганскую и Днепропетровскую область. Местные жители в соцсетях делились фото и впечатлениями от явления природы.

Реклама

Так, 16 ноября осадки заметили в Кривом Роге, Днепре и Никополе.

В областном центре немного снега можно заметить в районе Екатеринославского бульвара.

Реклама

А в Кривом Роге осадков выпало много, однако на вечер синоптики прогнозируют дождь.

В Никополе идет мокрый дождь со снегом, который быстро тает. Согласно прогнозам, он будет падать до обеда, а потом прекратится.

Реклама

Луганскую область снег начал укрывать еще вчера, 15 ноября. На улицах города Старобельск с самого утра работают коммунальщики, они убирают снег с проезжей части.

Также осадки заметили в Станице Луганской.

Станица Луганская, фото Виктор Рыбкин в Facebook
Реклама

Станица Луганская, фото Виктор Рыбкин в Facebook

Станица Луганская, фото Виктор Рыбкин в Facebook

Станица Луганская, фото Виктор Рыбкин в Facebook

А Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщил, что снег выпал в Глухове Сумской области.

"Ночью 15 ноября на севере Сумской области выпал первый снег, образовался покров высотой 4-6 см. На фото Шалыгино, Глуховский район", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 16 ноября местами пройдет мокрый снег, а морозы сохраняться даже днем.

Также мы показывали, как выглядит рассвет на заснеженном высокогорье Карпат.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

зима снег Днепр Луганская область сумская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове выпал первый снег: видео
В Харькове выпал первый снег: видеоУкраина
Степанов проходит
Степанов проходит "путь пациента" с COVID-19: что понял министрУкраина
Коронавирус, итоги недели: более тысячи умерших (инфографика)
Коронавирус, итоги недели: более тысячи умерших (инфографика)Украина
У Максима Степанова обнаружили коронавирус
У Максима Степанова обнаружили коронавирусУкраина
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
В Украину идет снег: какой будет погода завтра
В Украину идет снег: какой будет погода завтраУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять