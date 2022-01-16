Зима бушует! В Украину возвращаются штормовые ветры и метели (карта)

В ближайшие дни, 17-18 января, в Украине вернутся сильные ветры. Снег следует ждать по всей территории страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.
Штормовое предупреждение
"Вдруг кто загрустил по сильному ветру – 17-18 января снова будет гудеть, гонять, будет достигать штормовых порывов! В Карпатах, на высокогорьях, – значительно сильнее!", – подчеркнула Диденко.
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Красным цветом обозначены участки с самым сильным ветром. Карта: Наталья Диденко
Осадки
Ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом. В зоне фронта выпадать снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги.
Осадки завтра возможны везде в Украине, сначала на Западе, затем, вместе с фронтом, снег потянется постепенно повсюду. Разве что в южной части будет больше прояснений, чем осадков.
Температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться вблизи нуля, на Юге предполагается +3+7 градусов.
Прогноз на 17 января. Карта: Укргидрометцентр
Не первый шторм
В пятницу, 14 января, в Украине разбушевалась непогода. На территории нашей страны шквальный ветер повалил деревья, без электричества осталось несколько населенных пунктов.
В Носовке Черниговской области от сильных порывов ветра упала елка в центре города. Устанавливать елку назад уже не будут – ее разберут.
Ровно тоже атаковала непогода. В городе, несмотря на зиму, раздавался гром и вспыхивали молнии.
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