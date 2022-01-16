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Зима бушует! В Украину возвращаются штормовые ветры и метели (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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16 января, 17:42
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Осложнения погодных условий ожидают почти по всей территории страны, больше всего – в западных областях
Снег будут ждать по всей Украине.
Снег будут ждать по всей Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие дни, 17-18 января, в Украине вернутся сильные ветры. Снег следует ждать по всей территории страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

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Штормовое предупреждение

"Вдруг кто загрустил по сильному ветру – 17-18 января снова будет гудеть, гонять, будет достигать штормовых порывов! В Карпатах, на высокогорьях, – значительно сильнее!", – подчеркнула Диденко.

Красным цветом обозначены участки с самым сильным ветром. Карта: Наталья Диденко

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Осадки

Ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом. В зоне фронта выпадать снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги.

Осадки завтра возможны везде в Украине, сначала на Западе, затем, вместе с фронтом, снег потянется постепенно повсюду. Разве что в южной части будет больше прояснений, чем осадков.

Температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться вблизи нуля, на Юге предполагается +3+7 градусов.

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Прогноз на 17 января. Карта: Укргидрометцентр

Не первый шторм

В пятницу, 14 января, в Украине разбушевалась непогода. На территории нашей страны шквальный ветер повалил деревья, без электричества осталось несколько населенных пунктов.

В Носовке Черниговской области от сильных порывов ветра упала елка в центре города. Устанавливать елку назад уже не будут – ее разберут.

Ровно тоже атаковала непогода. В городе, несмотря на зиму, раздавался гром и вспыхивали молнии.

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