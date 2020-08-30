Зной и небольшая облачность: какой будет погода в предпоследний день лета

В предпоследний день лета, 30 августа, в Украине сохранится сухая и жаркая погода. По всей территории страны столбики термометров будут доходить до 32-33 градусов тепла.

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Как сообщает Украинский гидрометцентр, в воскресенье дождей не будет по всей территории страны. Ветер ожидается преимущественно южный, 5-10 м/с.

На Закарпатье температура днем будет доходить до +31-33 градусов, ночью – 17-19. Во Львовской области и Прикарпатье ночью будет чуть прохладнее – 15-17.

На севере Украины – на Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях днем столбики термометра поднимутся до 30-32 градусов тепла, ночью – опустятся до 14-16, в столичном регионе – до 16-18.

На украинском Подолье – в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях – будет немного теплее: 31-33 градуса тепла днем и 14-17 ночью.

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На востоке страны – в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – днем также будет жарко (30-32), а вот ночью из дома без курточки или кофты лучше не выходить, поскольку похолодает до 11-12 градусов. Прохладно ночью будет и в Запорожской области.

На курортном юге – Одесской, Николаевской и Херсонской областях – ночью будут вполне приемлемые 17-20 градусов, а днем потеплеет до 28-33 градусов. Похожая погода будет и в Крыму.

Центр Украины – Черкасская, Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская области – также еще будет оставаться во власти теплой погоды – +30-32, однако ночью станет значительно прохладнее – 13-15.

Такая же погода по всей Украине обещается и в понедельник, 31 августа, а в первый день осени на запад Украины придут похолодание и дожди с грозами. Однако центр, юг и восток страны все еще будут оставаться во власти солнечного и теплого антициклона.

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Также ранее мы рассказывали, какая погода ждет Украину в сентябре. По словам синоптика, еще одного "летнего" месяца в Украине не будет.

Также напомним, что в конце августа на запад Украины обрушились дожди. На Волыни из-за мощных ливней затопило три города.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

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