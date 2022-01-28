Что делать при положительном тесте на COVID-19? Рассказываем самое главное

Если вы заболели коронавирусом, то обязательно оставайтесь дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет заболеваемость на коронавирус. В начале февраля эксперты прогнозируют до 40 тыс. заражений в сутки.

Сайт "Сегодня" пишет о том, что важно знать, если вы оказались в числе COVID-зараженных.

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Действия при положительном тесте на COVID-19

Основные правила:

оставайтесь дома и физически не контактируйте с другими людьми,

сообщите контактным лицам о положительном тесте,

обратитесь к семейному врачу и следуйте инструкциям,

подробно опишите ваши симптомы,

вызовите "скорую" при необходимости неотложной помощи.

Симптомы для госпитализации

Отметим, что решение по госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся комплексе симптомов у конкретного больного.

Главные признаки для госпитализации:

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боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания;

одышка в состоянии покоя;

признаки дыхательной недостаточности;

сатурация (определение степени насыщения крови кислородом – ред.) с уровнем кислорода в крови менее 92%;

нарушение сознания;

другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Прогноз COVID-заболеваемости

За последнюю неделю среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество смертей составляет – 125 в день.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января – 8 февраля 2022 года, сделанном Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

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"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет составлять 29 878 (25 012-34 266) в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2-8 февраля 2022 года", – говорится в прогнозе.

Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже немного перегружена. Уже достигнут рекорд положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тысяч).

Вакцинация и риск госпитализации

В прогнозе добавили, что, "несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма омикрон, ее уровень после вакцинации относительно госпитализаций составляет 75%".

"Следовательно, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни", – говорится в прогнозе.

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