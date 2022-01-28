Що робити при позитивному тесті на COVID-19? Розповідаємо найголовніше

Якщо ви захворіли на коронавірус, то обов'язково залишайтеся вдома / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні зростає захворюваність на коронавірус. На початку лютого експерти прогнозують до 40 тис. заражень на добу.
Сайт "Сегодня" пише про те, що важливо знати, якщо ви опинилися в числі COVID-заражених.
Події при позитивному тесті на COVID-19
Основні правила:
- залишайтеся вдома та фізично не контактуйте з іншими людьми;
- повідомте контактних осіб про позитивний тест;
- зверніться до сімейного лікаря та дотримуйтесь інструкцій;
- докладно опишіть ваші симптоми;
- викличте "швидку" за необхідності невідкладної допомоги.
Симптоми для госпіталізації
Зазначимо, що рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, ґрунтуючись на наявному комплексі симптомів у конкретного хворого.
Основні ознаки для госпіталізації:
- біль у грудній клітці;
- тяжкість дихання;
- задишка у стані спокою;
- ознаки дихальної недостатності;
- сатурація (визначення ступеня насичення крові киснем – ред.) із рівнем кисню у крові менше 92%;
- порушення свідомості;
- інші ознаки, що загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
Прогноз COVID-захворюваності
За останній тиждень середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні збільшилася до 18 987 на день, а середня кількість смертей становить 125 на день.
Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року, зробленому Робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних із пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 у країні.
"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків становитиме 29 878 (25 012-34 266) протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39 241 (20 596-52 651) – протягом тижня 2-8 лютого 2022 року", – йдеться у прогнозі.
Але показники захворюваності залежатимуть від можливостей системи тестування, яка вже трохи перевантажена. Вже досягнуто рекорду позитивних ПЛР-тестів на добу (майже 36 тисяч).
Вакцинація та ризик госпіталізації
У прогнозі додали, що " незважаючи на зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму омікрон, його рівень після вакцинації щодо госпіталізацій становить 75%".
"Отже, вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти тяжкого перебігу хвороби", – йдеться у прогнозі.