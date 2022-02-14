COVID-19 в Украине: вирус отступает, а врачи снова зарабатывают на эпидемии

В Украине снова обновили карантинные зоны / Коллаж "Сегодня"

Украина получит от Литвы вакцину против COVID-19компании Johnson & Johnson, а ситуация с коронавирусом улучшилась в нескольких областях. Однако врачи продолжают подделывать COVID-сертификаты и зарабатывать на этом деньги.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию про COVID-19 в Украине.

Реклама

Коронавирус в стране

За сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировали 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них – 1 447 детей, а также 252 медработника.

Также за прошлые сутки:

госпитализировали – 2 270 людей,

умерли – 142 человека,

вылечились – 9 338 людей.

Ситуация становится лучше?

По состоянию на утро 14 февраля в Украине снова обновили карантинные зоны. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Киеве и двух областях.

Реклама

Теперь в желтой зоне три региона. Еще пять областей – в красной. Остальные находятся в оранжевой зоне карантинных ограничений.

Желтая:

город Киев,

Полтавская область,

Харьковская область.

Красная:

Реклама

Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Когда нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус

При осмотре врач должен определить необходимость тестирования. Стандарты Минздрава Украины предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 пациентам:

с подозрением на COVID-19;

с признаками других ОРВИ;

с признаками вирусной пневмонии;

с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Прививки от COVID-19 на КПВВ

Украина получит от Литвы вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson. В частности, вакцина будет передана для прививки украинцев на пунктах пропуска.

Бесплатные пункты COVID-тестирования и прививки расположены на территории КПВВ "Станица Луганская". Там есть выбор вакцин, а также достаточно бесплатных быстрых тестов.

Врачи продолжают подделывать сертификаты

В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему подделки COVID-сертификатов в медучреждении. В результате врачи-нарушители "заработали" 2 миллиона гривен.

Медсестра определяла "клиентов" и склоняла к подделке документов тех, кто не хотел вакцинироваться. За подделку сертификата о прививке медики требовали 3 тысячи гривен.

Читайте также