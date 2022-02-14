COVID-19 в Україні: вірус відступає, а лікарі знову заробляють на епідемії

В Україні знову оновили карантинні зони / Колаж "Сьогодні"

Україна отримає від Литви вакцину проти COVID-19компанії Johnson & Johnson, а ситуація з коронавірусом покращилася в кількох областях. Проте лікарі продовжують підробляти COVID-сертифікати та заробляти на цьому гроші.

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про COVID-19 в Україні.

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Коронавірус в країні

За добу, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 1 447 дітей, а також 252 медпрацівники.

Також минулої доби:

госпіталізували – 2 270 людей,

померли – 142 особи,

вилікувалися – 9 338 людей.

Ситуація стає кращою?

Станом на ранок 14 лютого в Україні знову оновили карантинні зони. Ситуація з коронавірусом покращилася у Києві та двох областях.

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Тепер у жовтій зоні три регіони. Ще п'ять областей – у червоній. Решта перебувають у помаранчевій зоні карантинних обмежень.

Жовта:

місто Київ,

Полтавська область,

Харківська область.

Червона:

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Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

У помаранчевій зоні карантину знаходяться решта областей.

Коли потрібно здавати ПЛР-тест на коронавірус

Під час огляду лікар повинен визначити потребу тестування.Стандарти МОЗ України передбачають, що лікар обов'язково повинен призначати ПЛР-тестування на COVID-19 пацієнтам:

з підозрою на COVID-19;

з ознаками інших ГРВІ;

з ознаками вірусної пневмонії;

з позашпитальною пневмонією;

контактним особам у разі появи симптомів, які виключають COVID-19.

Щеплення від COVID-19 на КПВВ

Україна отримає від Литви вакцину проти COVID-19компанії Johnson & Johnson. Зокрема, вакцину буде передано для щеплення українців на пунктах пропуску.

Безплатні пункти COVID-тестування та щеплення розташовані на території КПВВ "Станиця Луганська". Там є вибір вакцин та достатньо безплатних швидких тестів.

Лікарі продовжують підробляти сертифікати

На Кіровоградщині Служба безпеки України викрила ще одну схему підробки COVID-сертифікатів у медустанові. В результаті лікарі-порушники "заробили" 2 мільйони гривень.

Медсестра визначала "клієнтів" та схиляла до підробки документів тих, хто не хотів вакцинуватися. За підробку сертифікату про щеплення медики вимагали 3 тисячі гривень.

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