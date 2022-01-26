До 60 тысяч в сутки! В Минздраве предупредили о резком скачке COVID-19

В Украине ухудшится ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Эти показатели страна достигнет уже в ближайшие недели.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".
Прогнозы неутешительные
Ляшко заявил, что в среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне — осенью.
По его словам, статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона".
"Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена бустерная доза. Статистика показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", — добавил глава Минздрава.
В Украине за сутки резко выросло число COVID-больных
За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 5 203 больше, чем за 25 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 073 человека;
- летальных исходов – 141;
- выздоровело – 5 514 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 913 809 человек;
- выздоровело – 3 596 715 человек;
- летальных исходов – 99 584.
Новая волна COVID-19
Виктор Ляшко утверждает, что в случае увеличения количества вакцинированных новую волну коронавирусной болезни, несмотря на прогнозируемое большее количество случаев, Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие волны.
"Мы прогнозируем, что количество случаев будет в два раза больше, чем было во время минувшей волны в октябре-ноябре, в то же время госпитализация будет меньше, так же как и количество смертей", — сказал Виктор Ляшко.
Глава Минздрава пояснил, что этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм омикрон, как свидетельствует течение заболевания в европейских странах, менее агрессивен.
Когда в Украине ждать скачок COVID-19?
С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.
Например, если по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.
"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому что очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.
Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.
"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большее число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.
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