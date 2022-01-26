До 60 тисяч за добу! У МОЗ попередили про різкий стрибок COVID-19

В Україні погіршиться ситуація із коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. Ці показники можливі вже найближчими тижнями.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".

Реклама

Прогнози невтішні

Ляшко заявив, що в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було під час попередньої хвилі захворюваності – восени.

За його словами, статистика показує, що вакцинація дієва і проти омікрону.

"Це один із фейків, які потрібно розвінчувати (що вакцинація не діє. – Ред.). Тому й запущено бустерну дозу. Статистика показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", – додав глава МОЗ.

В Україні за добу різко зросла кількість COVID-хворих

Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5203 більше, ніж за 24 січня.

Реклама

Минулої доби: