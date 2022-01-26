До 60 тисяч за добу! У МОЗ попередили про різкий стрибок COVID-19

В Україні погіршиться ситуація із коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. Ці показники можливі вже найближчими тижнями.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".
Прогнози невтішні
Ляшко заявив, що в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було під час попередньої хвилі захворюваності – восени.
За його словами, статистика показує, що вакцинація дієва і проти омікрону.
"Це один із фейків, які потрібно розвінчувати (що вакцинація не діє. – Ред.). Тому й запущено бустерну дозу. Статистика показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", – додав глава МОЗ.
В Україні за добу різко зросла кількість COVID-хворих
Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5203 більше, ніж за 24 січня.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 3073 особи;
- летальних випадків – 141;
- одужало – 5514 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 913 809 осіб;
- одужало – 3 596 715 осіб;
- летальних випадків – 99 584.
Нова хвиля COVID-19
Віктор Ляшко стверджує, що зі збільшенням кількості вакцинованих нову хвилю коронавірусної хвороби, незважаючи на прогнозовану більшу кількість випадків, Україна пройде спокійніше, ніж раніше.
"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде вдвічі більша, ніж було під час минулої хвилі у жовтні – листопаді, водночас госпіталізація буде менша, так само як і кількість смертей", – сказав Віктор Ляшко.
Глава МОЗ пояснив, що цьому сприяє як імунізація населення, так і те, що штам омікрон, як свідчить перебіг захворювання в європейських країнах, менш агресивний.
Коли в Україні чекатиме стрибок COVID-19?
З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. У найближчі два тижні у країні буде пікове навантаження.
Наприклад, якщо, за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804 за добу, то за три тижні вона наближається вже до 13 тис.
"Всі випадки COVID-19 реєструються через надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають це робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.
Кількість хворих наближатиметься до показників у країнах з населенням, приблизно рівним населенню України.
"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих понад 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можлива більша кількість хворих, до 40 тис. на добу, через заразність вірусу, можливі великі втрати. У найближчі два тижні буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.
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