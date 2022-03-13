"Думаю, в ближайшие дни будут результаты": Подоляк о переговорах с РФ

Украина уже подготовила свои предложения для переговоров / Коллаж "Сегодня"

Украина уже подготовила свои предложения для переговоров с Россией. На конкретные результаты страна возможно выйти уже за считаные дни.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее. Мы принципиально не уступим ни в каких позициях. Россия это уже понимает. Россия начинает конструктивно разговаривать. Я думаю, что на какие-либо конкретные результаты мы выйдем буквально в считаные дни", – говорит Михаил Подоляк.

Война в Украине 13 марта