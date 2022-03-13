"Думаю, найближчими днями будуть результати": Подоляк про переговори з РФ

Україна вже підготувала свої пропозиції для переговорів / Колаж "Сьогодні"

Україна вже підготувала свої пропозиції для переговорівз Росією. На конкретні результати можливо вийти вже за лічені дні.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Росія зараз адекватніше сприймає навколишній світ і більш чутливо ставиться до позиції України, яка доведена на полях боїв. Наші пропозиції на столі. Вони дуже жорсткі, вони стосуються насамперед відведення військ, припинення вогню тощо. Ми принципово не поступимося ні в яких позиціях. Росія це вже розуміє. Росія починає конструктивно розмовляти. Я думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально за лічені дні" , – каже Михайло Подоляк.

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