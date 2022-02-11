Еще одна страна упростила въезд для украинских туристов – новые правила

Для украинцев упростили правила въезда в одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинским туристам теперь станет проще ездить в Великобританию. Зарубежная страна упростила правила въезда для путешественников.

Об этом сообщает "Коронавирус инфо".

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Что изменилось?

С 11 февраля путешественникам, получившим полный курс вакцинации, не нужно сдавать тест на коронавирус.

Туристы должны заполнить Passenger Locator Form, подтвердив свой статус вакцинации и истории путешествий, указав свои контактные данные.

Еще две страны упростили въезд для украинских туристов

Португалия и Австралия упрощают въезд и открывают границы для украинских туристов. Теперь путешествовать будет легче.

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С 7 февраля Португалия упрощает въезд в страну. Отныне не нужно предъявлять отрицательный результат тестирования для владельцев европейских COVID-сертификатов.