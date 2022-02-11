Ще одна країна спростила в'їзд для українських туристів – нові правила

Для українців спростили правила в'їзду до однієї країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Українським туристам тепер стане простіше їздити до Великої Британії. Закордонна країна полегшила правила в'їзду для мандрівників.

Про це повідомляє "Коронавірус інфо".

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Що змінилося?

З 11 лютого мандрівникам, які отримали повний курс вакцинації, не потрібно робити тест на коронавірус.

Туристи повинні заповнити Passenger Locator Form, підтвердивши свій статус вакцинації та історії подорожей, вказавши свої контактні дані.

Ще дві країни спростили в'їзд для українських туристів

Португалія та Австралія спрощують в'їзд та відкривають кордони для українських туристів. Тепер мандрувати буде легше.

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З 7 лютого Португалія спрощує в'їзд до країни. Відтепер не потрібно пред'являти негативний результат для власників європейських COVID-сертифікатів.