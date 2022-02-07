Сьогодні 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Сьогодні 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Сьогодні 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Ще дві країни спростили в'їзд для українських туристів: нові правила

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 15:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Одна з країн закрила свій кордон ще у березні 2020 року
Українцям легше буде літати ще в кілька країн. Фото: колаж "Сьогодні"
Українцям легше буде літати ще в кілька країн. Фото: колаж "Сьогодні"

Португалія та Австралія спрощують в'їзд та відкривають кордони для українських туристів. Тепер мандрувати буде легше.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Реклама

Які країни змінили правила в'їзду?

З 7 лютого Португалія спрощує в'їзд до країни. Відтепер не потрібно показувати негативний результат тестування власникам європейських COVID-сертифікатів.

Також з 21 лютого Австралія відкриває кордони для осіб, які здійснили повний курс вакцинації та мають відповідні підтверджуючі документи. Зазначимо, що Австралія закрила свій кордон ще у березні 2020 року.

Українцям оновили правила в'їзду до Норвегії

У Норвегії скасували карантин після в'їзду всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу Країна оновила правила для туристів, і тепер це обов'язкова умова. В іншому випадку на прибулих чекає карантин.

Реклама

Відтепер до Норвегії без карантину зможуть в'їхати особи, які пройшли повний курс вакцинації такими щепленням:

  • AstraZeneca (Covishield);
  • Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
  • Moderna;
  • CoronaVac (Sinovac);
  • Janssen (Johnson&Johnson).

Норвегія визнає цифрові COVID-сертифікати в додатку "Дія" та паперовий сертифікат з порталу "Дія" з QR-кодом, що діє. При цьому, паперовий сертифікат, виданий сімейним лікарем, не визнається.

До перетину кордону необхідно зареєструватися у цифровому реєстрі подорожей, а після в'їзду зробити тест на COVID-19.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Не Трухін? Ми дізналися, хто був за кермом у авто Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві пасажира трамвая побили через розмову телефоном (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Не Трухін? Ми дізналися, хто був за кермом у авто Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

242 942

захворіло за тиждень в Україні

+25%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти