Ще дві країни спростили в'їзд для українських туристів: нові правила

Одна з країн закрила свій кордон ще у березні 2020 року

Українцям легше буде літати ще в кілька країн. Фото: колаж "Сьогодні"

Португалія та Австралія спрощують в'їзд та відкривають кордони для українських туристів. Тепер мандрувати буде легше.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Які країни змінили правила в'їзду?

З 7 лютого Португалія спрощує в'їзд до країни. Відтепер не потрібно показувати негативний результат тестування власникам європейських COVID-сертифікатів.

Також з 21 лютого Австралія відкриває кордони для осіб, які здійснили повний курс вакцинації та мають відповідні підтверджуючі документи. Зазначимо, що Австралія закрила свій кордон ще у березні 2020 року.

Українцям оновили правила в'їзду до Норвегії

У Норвегії скасували карантин після в'їзду всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу Країна оновила правила для туристів, і тепер це обов'язкова умова. В іншому випадку на прибулих чекає карантин.

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Відтепер до Норвегії без карантину зможуть в'їхати особи, які пройшли повний курс вакцинації такими щепленням: