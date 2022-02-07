Ще дві країни спростили в'їзд для українських туристів: нові правила

Португалія та Австралія спрощують в'їзд та відкривають кордони для українських туристів. Тепер мандрувати буде легше.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Які країни змінили правила в'їзду?
З 7 лютого Португалія спрощує в'їзд до країни. Відтепер не потрібно показувати негативний результат тестування власникам європейських COVID-сертифікатів.
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Також з 21 лютого Австралія відкриває кордони для осіб, які здійснили повний курс вакцинації та мають відповідні підтверджуючі документи. Зазначимо, що Австралія закрила свій кордон ще у березні 2020 року.
Українцям оновили правила в'їзду до Норвегії
У Норвегії скасували карантин після в'їзду всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу Країна оновила правила для туристів, і тепер це обов'язкова умова. В іншому випадку на прибулих чекає карантин.
Відтепер до Норвегії без карантину зможуть в'їхати особи, які пройшли повний курс вакцинації такими щепленням:
- AstraZeneca (Covishield);
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer);
- Moderna;
- CoronaVac (Sinovac);
- Janssen (Johnson&Johnson).
Норвегія визнає цифрові COVID-сертифікати в додатку "Дія" та паперовий сертифікат з порталу "Дія" з QR-кодом, що діє. При цьому, паперовий сертифікат, виданий сімейним лікарем, не визнається.
До перетину кордону необхідно зареєструватися у цифровому реєстрі подорожей, а після в'їзду зробити тест на COVID-19.