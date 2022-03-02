Как выглядит горсовет Харькова после удара крылатой ракеты – фото

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове крылатая ракета попала в здание на площади Конституции. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал фото разрушений.
"Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету", – написал он.
Также сообщается, что спасатели вблизи горсовета в Харькове вынуждены прекратить работу из-за продолжительности воздушной атаки.
7-й день войны в Украине
- Утром 1 марта в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Там базировался волонтерский пункт. В домах повылетали стекла из окон, горел оперный театр. Было частично разрушено здание ОГА и прилегающие здания. Под завалами остались люди.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
- В результате очередного авиаудара России по Харькову вечером погибли пять мирных жителей. Снаряд попал в жилой дом на Ново-Баварском проспекте.
- Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище. Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. По предварительным данным, есть погибшие.
- Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенного на улице Клочковской, 228.
- Кроме того, в течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 утра 2 марта в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.
- В Харькове в результате обстрелов российских войск погибли родители новорожденных двойняшек. Теперь детишки остались совсем сами. Неравнодушные ищут людей, готовых усыновить младенцев.