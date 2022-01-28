Количество больных бьет рекорды, а прогнозы неутешительны: что происходит с COVID-19 в Украине

Вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом в сутки / Коллаж "Сегодня"
В Украине фиксируют новые рекорды по количеству больных в сутки, однако врачи утверждают, что это еще не предел. Медики предупреждают о новом скачке COVID-19. В стране снова появилась красная зона карантина из-за высокой заболеваемости, а учебные заведения перешли на "дистанционку".
Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, какова ситуация с COVID-19 в Украине.
Статистика
В Украине за сутки 27 января обнаружили 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на две тысячи больше, чем сутками ранее. Среди заболевших 5341 детей и 808 медработников.
За прошлые сутки госпитализировали 3342 человека, зафиксировано 144 летальных исходов, а выздоровели 6142 человек.
Карантинные зоны в Украине
С 24 января в стране снова появилась красная зона карантина из-за высокой заболеваемости на COVID-19. Сейчас в красную зону карантина входят следующие области:
- Ровенская;
- Ивано-Франковская.
В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Львовская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.
Больных будет еще больше?
В Украине вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Эти показатели возможны уже в ближайшие недели.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было во время предыдущей волны заболеваемости — осенью. По его словам, статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона".
Омикрон может быть последним COVID-штаммом?
Медики наконец-то заговорили о конце пандемии. Якобы "Омикрон" может стать последним штаммом, который повлечет за собой такую волну заболеваемости.
Но "Омикрон" все же не "Дельта"-штамм, говорят врачи, осложнения случаются реже и в основном у людей с сопутствующими болезнями или невакцинированных.
Врачи из Южно-Африканской Республики, где впервые зафиксировали штамм "Омикрон" и пик заболеваемости пережили в декабре, сделали громкое заявление: этот штамм может быть последним, и пандемии придет конец.
Украинские вирусологи тоже говорят: коронавирус из-за естественных мутаций и вакцинации теряет свою убийственную силу, "Омикрон" вытеснит "Дельту", предыдущие штаммы не вернутся, а новые будут уже не так опасны.
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