Коронавирус, итоги недели. Для чего нужна бустерная доза и почему болезнь мутирует

В стране только две области в "оранжевой зоне" карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине назвали причины мутации коронавируса. Кроме этого, в Минздраве заявили, что новый штамм "Омикрон" имеет симптомы, которые похожи на ОРВИ.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Статистика коронавируса

За все время пандемии в Украине заболело – 3 754 458 человек, выздоровело – 3 553 642 человека, а летальных исходов – 98 283. Всего провели 17 168 201 ПЦР-тестирование.

Вакцинация населения

С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек.

Всего провели 29 349 091 прививку.

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Бустерная доза в Украине

Эффективность любой вакцины против коронавируса со временем снижается, а бустерная доза позволяет лучше защитить свой организм. Об этом написал главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин.

"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.

Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.

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В настоящее время в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более 6 месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от 6 до 9 месяцев.

"Призываю не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и "бустера", ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни", – написал Кузин.

Мутация COVID-19

Эксперт назвал причину мутации COVID-19. Об этом сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

"Невакцинированный человек — это отличный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, так как у нас, к сожалению, еще много людей, которые не вакцинировались", – отметил Сергей Комисаренко.

Он добавил, что микс в организме одного человека гриппа и COVID-19 является опасным.

Наша иммунная система умеет различать разные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому очень важно вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа.

Опасности "Омикрона"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет симптомы, которые похожи на ОРВИ. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Как рассказал Кузин, заболевание "Омикроном" проходит легче, чем инфицирование "Дельтой". При этом симптомы нового штамма немного отличаются от других.

Так, прежде всего распространено чихание – около 75% людей жалуются на этот симптом. Также есть общая усталость, головная боль, а температуру фиксируют только в четверти случаев.

"Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть больше похоже на протекание ОРВИ", — отметил Кузин.

Он добавил, что штамм "Омикрон" часто маскируется под ОРВИ. Поэтому следует идти к врачу и делать тест.

Особенности инфицирования "Омикроном"

"Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашней среде по сравнению с "Дельтой". Также исследования выявили следующие особенности нового штамма:

Имеет меньший инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток.

Происходит "сдвиг" заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу . Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8 года.

. Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8 года. Увеличивается и риск повторного заражения – реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, к которой приводит "Омикрон". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Таблетки от COVID-19

В мире уже появились таблетки от COVID-19. Также совсем скоро они могут быть и в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что страна закупит 300 тыс. курсов препарата. Таблетки смогут защитить от "Омикрона" и других штаммов.

В мире уже есть таблетки "Молнупиравир" от COVID-19. Фармацевтическая компания Merck заявляет, что они имеют механизм, который будет работать против "Омикрона" и других штаммов.

Данных относительно действия препарата "Молнупиравир" против "Омикрона" пока нет. После использования таблеток вероятности госпитализации и смерти снизилась на 30%. Исследования проводилось на 1433 пациентах в ноябре. Более ранние исследования показывали эффективность в 50%.

Лечение COVID-19 таблетками в Украине

Украинские инфекционисты рассматривают лечение COVID-19 c помощью таблеток, но ответить на вопрос о точной дате старта пока затрудняются.

В свою очередь в Минздраве не исключают, что, например, таблетки "Молнупиравир" могут появиться в Украине в первом квартале 2022 года.

Ранее об этом препарате высказался глава ведомства Виктор Ляшко. Он заявил, что Украина планирует его закупать.

Новый штамм "Дельтакрон"

Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых.

В НАН Украины прокомментировали разговоры о новом возможном штамме "Дельтакрон".

Начиная с 19 декабря профильным специалистам не передавали на анализ образцы. Именно поэтому пока сложно говорить о наличии нового штамма.

"Но очевиден тот факт, что вирус мутирует, и есть множество неназванных вариантов. По состоянию на конец ноября в Украине доминировал штамм "Дельта". Также среди предоставленных нам образцов мы не находили каких-либо уникальных", – рассказали в НАН.

По словам ученых, например, в августе прошлого года в Украине половина образцов была связана с вариантом "Альфа", который зашел в феврале, а еще половина – с "Дельтой". Анализ в конце октября показал, что 100% образцов – "Дельта". Таким образом, можно сделать вывод, что за 3-4 месяца новый штамм вытесняет предыдущий.

"Но это зависит от вида вируса. Например, по другим странам мы видим, что "Омикрон" распространяется быстро. По состоянию на 25 декабря в некоторых странах он полностью вытеснил "Дельту"", – ответили в НАН на вопрос, как быстро новые штаммы могут появиться в Украине.

Карантинные зоны

Критериям оранжевой зоны эпидемической опасности отвечают две области – Ивано-Франковская и Сумская.

Все другие области и город Киев – "желтые".

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