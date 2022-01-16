Коронавірус, підсумки тижня. Навіщо потрібна бустерна доза і чому хвороба мутує

В країні лише дві області у "помаранчевій зоні" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні назвали причини мутації коронавірусу. Крім цього, в МОЗ заявили, що новий штам "Омікрон" має симптоми, які схожі на ГРВІ.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні за останні сім днів.

Реклама

Статистика коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 754 458 людей, одужало – 3 553 642 особи, а летальних наслідків – 98 283. Усього провели 17 168 201 ПЛР-тестування.

Вакцинація населення

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 особи, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей. отримали додаткову дозу – 9512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей.

Усього провели 29 349 091 щеплення.

Реклама

Бустерна доза в Україні

Ефективність будь-якої вакцини проти коронавірусу з часом знижується, а бустерна доза дозволяє краще захистити свій організм. Про це написав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Рекомендовано робити "бустер" мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами було зроблено базовий курс", – написав Кузін.

Ефективність двох доз вакцини проти варіанту "Омікрон" швидко знижується, але після бустерної дози захист відновлюється.

Реклама

В даний час в Україні бустерну дозу можуть отримати повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад 6 місяців тому. Оптимальний строк введення "бустера" від 6 до 9 місяців.

"Закликаю не зволікати з отриманням базового курсу вакцинації, так і "бустера", адже це єдина можливість уберегтися від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби", – написав Кузін.

Мутація COVID-19

Експерт назвав причину мутації COVID-19. Про це сказав голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

"Невакцинована людина — це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими", – зазначив Сергій Комісаренко.

Він додав, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 є небезпечним.

Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси та боротися з ними, але за такого подвійного навантаження вона може не витримати. Тому дуже важливо вакцинуватись і проти COVID-19, і проти грипу.

Небезпеки "Омікрону"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" має симптоми, які схожі на ГРВІ Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як розповів Кузін, захворювання "Омікроном" проходить легше, ніж інфікування "Дельтою". При цьому симптоми нового штаму трохи відрізняються від інших.

Так, передусім поширене чхання – близько 75% людей скаржаться цей симптом. Також є загальна втома, головний біль, а температуру фіксують лише у чверті випадків.

"Втрата смаку та здатності розрізняти запахи – це лише 19% випадків. Тобто більше схоже на перебіг ГРВІ", – зазначив Кузін.

Він додав, що штам "Омікрон" часто маскується під ГРВІ. Тому слід іти до лікаря та робити тест.

Особливості інфікування "Омікроном"

"Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашньому середовищі, порівняно з "Дельтою". Також дослідження виявили такі особливості нового штаму:

Має менший період інкубації. У середньому він становить три доби.

Відбувається "зсув" захворюваності на штам "Омікрон" у молодшу вікову групу . Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то "Омікроном" – 30,8 року.

. Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то "Омікроном" – 30,8 року. Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку з "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – більш ніж у 5 разів вище, 13%.

Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза інфекційніший, ніж "Дельта". Тобто новий штам заразніший у порівнянні з "Дельтою".

У країнах, де його вже виявлено, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Поки що немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, до якої призводить "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичайних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Пігулки від COVID-19

У світі вже з'явилися таблетки від COVID-19. Також скоро вони можуть бути і в Україні. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що країна придбає 300 тис. курсів препарату. Таблетки зможуть захистити від "Омікрону" та інших штамів.

У світі вже є таблетки "Молнупіравір" від COVID-19. Фармацевтична компанія Merck заявляє, що вони мають механізм, який працюватиме проти "Омікрону" та інших штамів.

Даних щодо дії препарату "Молнупіравір" проти "Омікрону" поки немає. Після використання таблеток ймовірність госпіталізації та смерті знизилася на 30%. Дослідження проводилося на 1433 пацієнтах у листопаді. Більш ранні дослідження показували ефективність 50%.

Лікування COVID-19 таблетками в Україні

Українські інфекціоністи розглядають лікування COVID-19 за допомогою таблеток, але відповісти на питання про точну дату старту поки що важко.

Своєю чергою в МОЗ не виключають, що, наприклад, таблетки "Молнупіравір" можуть з'явитися в Україні в першому кварталі 2022 року.

Раніше про цей препарат висловився голова відомства Віктор Ляшко. Він заявив, що Україна планує його закуповувати.

Новий штам "Дельтакрон"

Новий варіант коронавірусу, що є гібридом штамів "Дельта" і "Омікрон", був виявлений на Кіпрі групою місцевих учених.

У НАН України прокоментували розмови про новий можливий штам "Дельтакрон".

Починаючи з 19 грудня профільним спеціалістам не передавали на аналіз зразки. Саме тому поки що складно говорити про наявність нового штаму.

"Але очевидний той факт, що вірус мутує, і є безліч неназваних варіантів. Станом на кінець листопада в Україні домінував штам "Дельта". Також серед наданих нам зразків ми не знаходили жодних унікальних", – розповіли в НАН.

За словами вчених, наприклад, у серпні минулого року в Україні половина зразків була пов'язана з варіантом "Альфа", який зайшов у лютому, а ще половина – з "Дельтою". Аналіз наприкінці жовтня показав, що 100% зразків – "Дельта". Отже, можна зробити висновок, що за 3-4 місяці новий штам витісняє попередній.

"Але це залежить від виду вірусу. Наприклад, по інших країнах ми бачимо, що "Омікрон" поширюється швидко. Станом на 25 грудня в деяких країнах він повністю витіснив "Дельту", – відповіли в НАН на питання, як швидко нові штами можуть з'явитись в Україні.

Карантинні зони

Критеріям "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки відповідають дві області – Івано-Франківська та Сумська.

Всі інші області та місто Київ – "жовті".

Раніше ми писали: