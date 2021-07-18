Коронавирус, итоги недели. Поставки Moderna и Pfizer в центрах массовой вакцинации

В Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса и активно идет вакцинация населения от COVID-19. Страна получает новую вакцину, поскольку ее достаточно, власти решили в Центрах массовой вакцинации делать прививки препаратом от Pfizer. А ЕС включил Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию европейских стран.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 12 по 18 июля, в Украине зафиксировали 3278 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее было 3490 больных ковидом. А за время пандемии ковидом заболели в общем 2 244 495 человека.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 2 638 941 человек, из них получили 1 дозу – 2 638 939 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 422 536 человек. Всего проведено 4061475 прививок.

До конца года Минздрав хочет вакцинировать 70% населения. Прошло четыре с половиной месяца – пока привили только 5,4% одной дозой.

Более того, ко Дню Независимости большинство украинцев, которым нужна прививка, должны быть вакцинированы. Это одна из задач для Минздрава, которую еще в мае поставил Владимир Зеленский. В этом есть смысл, потому что на конец лета в Украине прогнозируют новую вспышку заболеваемости COVID-19. К тому же до конца года могут появиться новые штаммы и чтобы не повторить жуткую волну, которая была в Индии, нужна быстрая вакцинация.

В то же время, министр здравоохранения уклонился от ответа на вопрос, успеют ли в Украине до конца лета сделать 10 млн прививок, как он обещал перед своим назначением. По его словам, вакцины для этого точно хватит, а вот успеют ли сделать – уже другой вопрос.

В Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок. По его словам, власти рассматривают этот вопрос. Однако сейчас приоритет – чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс.

В Украине пока около 6% вакцинировано одной дозой, в мире – 24%. Коллаж "Сегодня" из фото flickr.com

Поставки вакцины

В Украину привезли 2 000 040 доз мРНК вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna, а доставил ее в аэропорт "Борисполь" Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Эту партию препарата выделило правительство США через глобальный фонд COVAX.

Препараты этой поставки предназначены для использования мобильными бригадами, которые прививают организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации.

Также, Германия предоставит Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса для совместного "преодоления вызовов пандемии".

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В то же время, на складе в Харькове зафиксировали, что при транспортировке двух контейнеров с вакциной Pfizer (9360 доз) для Харьковской области была нарушена холодовая цепь, поэтому препарат теперь непригоден для использования. Директор ГП "Укрмедпоставка" Оксана Маринчук назвала это фейком.

Американскую вакцину разгружают в "Борисполе". Коллаж "Сегодня"

Pfizer в центрах массовой вакцинации

В центрах массовой вакцинации будут использовать антиковидную вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Поставки которой ожидаются в ближайшее время.

Поскольку Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, Минздрав решил сделать эту вакцину доступной для широкой общественности. Она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Самолет с вакциной Pfizer. Фото: Анастасия Блищик, "Сегодня"

Третья волна коронавируса

В Европе дельта-штамм вытесняет "обычный" коронавирус, и в Украине в связи с его быстрым распространением уже начинают готовиться к возможной вспышке болезни. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил ускорить вакцинацию населения.

По словам премьера, в Украине уже есть подтвержденные случаи заражения дельта-штаммом, поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для его обнаружения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в Украине осенью могут ввести локдаун. При этом власти делают все, чтобы этого не случилось. По словам Ляшко, если хотя бы 80% населения старше 60 лет будет вакцинировано, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным.

Кроме того, Киев уже начинает готовиться к третьей волне эпидемии СOVID-19. Власть говорит о необходимости проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в больницах, которые нужны для приема больных с подозрением на коронавирус.

А комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации предупредил о вероятном появлении и распространении по планете новых штаммов коронавируса.В то же время, в мире начинается ранняя стадия третьей волны коронавируса из-за нового штамма "Дельта", который уже распространился на 111 стран.

Миру угрожают новые штаммы коронавируса. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva