Коронавірус, підсумки тижня. Поставки Moderna і Pfizer в центрах масової вакцинації

В Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу і активно йде вакцинація населення від COVID-19. Країна отримує нову вакцину, оскільки її достатньо, влада вирішила в Центрах масової вакцинації робити щеплення препаратом від Pfizer. А ЄС включив Україну в список країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію європейських країн.

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 12 по 18 липня, в Україні зафіксували 3278 нових випадків зараження коронавірусів. Для порівняння: тижнем раніше було 3490 хворих ковідом. А за час пандемії ковідом захворіли в загальному 2 244 495 осіб.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 638 941 людину, з них отримали 1 дозу – 2 638 939 людей повністю імунізовані і отримали 2 дози – 1 422 536 людей. Всього проведено 4 061 475 щеплень.

До кінця року МОЗ хоче вакцинувати 70% населення. Минуло чотири з половиною місяці – поки прищепили тільки 5,4% однієї дозою.

Більш того, до Дня Незалежності більшість українців, яким потрібне щеплення, повинні бути вакциновані. Це одне із завдань для Міністерства охорони здоров'я, яку ще в травні поставив Володимир Зеленський. У цьому є сенс, тому що на кінець літа в Україні прогнозують новий спалах захворюваності COVID-19. До того ж до кінця року можуть з'явитися нові штами і щоб не повторити моторошну хвилю, яка була в Індії, потрібна швидка вакцинація.

У той же час, міністр охорони здоров'я ухилився від відповіді на питання, чи встигнуть в Україні до кінця літа зробити 10 млн щеплень, як він обіцяв перед своїм призначенням. За його словами, вакцини для цього точно вистачить, а от чи встигнуть зробити – вже інше питання.

У МОЗ не відкидають, що в кінці 2021 року в Україні почнуть по другому колу вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплень. За його словами, влада розглядає це питання. Однак зараз пріоритет – щоб більшість українців отримали хоча б один курс.

В Україні поки близько 6% вакциновано однієї дозою, в світі – 24%. Колаж "Сьогодні" з фото flickr.com

Поставки вакцини

В Україну привезли 2 000 040 доз мРНК вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna, а доставив її в аеропорт "Бориспіль" Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Цю партію препарату виділив уряд США через глобальний фонд COVAX.

Препарати цієї поставки призначені для використання мобільними бригадами, які прищеплюють організовані колективи та професійні групи попередніх етапів вакцинації.

Також, Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу для спільного "подолання викликів пандемії".

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У той же час, на складі в Харкові зафіксували, що при транспортуванні двох контейнерів з вакциною Pfizer (9360 доз) для Харківської області було порушено холодовий ланцюг, тому препарат тепер непридатний для використання. Директор ДП "Укрмедпостач" Оксана Маринчук назвала це фейком.

Американську вакцину розвантажують у "Борисполі". Колаж "Сьогодні"

Pfizer в центрах масової вакцинації

У центрах масової вакцинації будуть використовувати антіковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Поставки якої очікуються найближчим часом.

Оскільки Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, МОЗ вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу. Вона буде доступна всім бажаючим з пріоритетом для літніх людей і людей з супутніми захворюваннями.

Літак з вакциною Pfizer. Фото: Анастасія Блищик, "Сьогодні"

Третя хвиля коронавірусу

В Європі дельта-штам витісняє "звичайний" коронавірус, і в Україні в зв'язку з його швидким поширенням вже починають готуватися до можливого спалаху хвороби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив прискорити вакцинацію населення.

За словами прем'єра, в Україні вже є підтверджені випадки зараження дельта-штамом, тому потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 і збільшувати лабораторні потужності для його виявлення.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні восени можуть ввести локдаун. При цьому влада робить все, щоб цього не сталося. За словами Ляшка, якщо хоча б 80% населення старше 60 років буде вакциновано, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним.

Крім того, Київ уже починає готуватися до третьої хвилі епідемії СOVID-19. Влада говорить про необхідність опрацювати питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок в лікарнях, які потрібні для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

А комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій попередив про ймовірну появу і поширення по планеті нових штамів коронавірусу. У той же час, в світі починається рання стадія третьої хвилі коронавірусу через новий штам "Дельта", який вже поширився на 111 країн.

Світу загрожують нові штами коронавірусу. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva