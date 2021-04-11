Коронавирус, итоги недели: скачок смертности, нехватка коек и дефицит вакцин

В Украине за последнюю неделю более 100 тысяч новых случаев COVID-19

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается – растет как число заболевших, так и умерших от COVID-19. Пока регионы один за другим ужесточают карантин, в некоторых областях все же все остается неизменным.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 апреля, зафиксировали 107 540 случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 2681 украинец. Побороли болезнь за неделю 63 667 человек.

Пандемия не утихает

Только за последние сутки в Украине выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19. В то же время выздоровевших было вдвое меньше, чем за предыдущие сутки.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Киеве и области ввели локдаун – с 5 апреля действуют самые жесткие ограничения, а общественный транспорт и вовсе работает по спецпропускам, которые выдали людям, которые поддерживают критическую инфраструктуру. Из-за спецпропусков разгорелся настоящий скандал.

По словам мэра Виталия Кличко, люди не соблюдают карантинные ограничения и игнорируют все возможные карантинные нормы. Он предупредил киевлян – если ситуация с пандемией не будет улучшаться – власти продлят карантин.

С 9 апреля красный уровень эпидемической опасности ввели в Запорожской и Хмельницкой областях. По состоянию на 11 апреля в красной зоне находятся Киев и 12 областей.

Ситуация в Украине неутешительная. Если в "красной" зоне окажутся свыше 50 — 70% областей, власти планируют ввести локдаун в стране.

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В Национальной академии наук в свою очередь считают, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине в последнюю неделю вышла на плато.

Коронавирус идет на восток

Очень тяжелая ситуация с заболеваемостью в Днепре. Из-за критической загруженности реанимации врачи всех специализаций, включая хирургов и травматологов, начали обучаться, как лечить больных COVID-19.

Согласно статистике за последние сутки, в Днепре зафиксировали 1333 новых случаев коронавируса. Опережает регион только Харьков, где 1374 новых случаев за сутки.

Вакцинация сильно хромает

Темпы вакцинации в Украине оставляют желать лучшего. За последнюю неделю от коронавируса вакцинировались 85 226 человек. На утро 6 апреля о нулевых остатках отчиталось уже восемь областей. Больше всего прививок получили в Киеве – 9 649 человек. В то же время меньше всего вакцинированных за неделю в Черниговской области – 870. А вот в Черкасской за последние сутки и вовсе ни одного вакцинированного. Больше всего прививок сделали в Днепропетровской области – 610 за сутки.

Как заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, в ближайшее время Украина получит новые дозы препаратов, а в конце лета появится новый препарат.

Как долго продлится локдаун? О транспортных секретах Киева и обломе со спецпропусками – в новом выпуске ютуб-шоу влогера-пенсионера Деда Панча: