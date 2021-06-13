Коронавирус, итоги недели. Переход Украины в зеленую зону и внедрение COVID-паспортов

В стране обнаружили 8476 новых случаев коронавируса, все регионы Украины вышли из желтой эпидемиологической зоны и перешли в зеленую

В Украине продолжается вакцинация населения – страна борется с коронавирусом. Существенно улучшилась эпидемической ситуация, и вся страна перешла в зеленую зону карантина.

Уровень заболеваемости снизился

За прошедшую неделю, с 7 по 13 июня, в Украине зафиксировали 8476 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: на прошлой неделе обнаружили 13 045 больных ковидом. Темпы заболеваемости постепенно снижаются. На этом фоне Кабмин принял постановление № 583 от 2 июня, которым смягчил карантинные ограничения.

В стране за последнюю неделю выздоровели 34 109 человек, а умерли 497. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболели 2 223 558 человек.

Поставки вакцины

8 июля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса Pfizer – препарата Comirnaty. В рамках программы COVAX получено 117 тыс. доз. А 9 июля в Украину прибыли еще 66,7 тысячи доз вакцины.

Кстати, Украина уже получила 707 850 доз Pfizer в рамках COVAX (глобальной инициативы по равномерному распределению вакцин против COVID-19).

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко в Украине есть 3,9 млн доз COVID-вакцин. Этого количества хватит на июнь. Темпы вакцинации будут наращиваться. В то же время он заявил, что в Украине хотят продлить карантинные ограничения на все лето.

Фото: "Сегодня"

Вакцинация украинцев

В Украине продолжает падать число новых больных COVID-19, уменьшается количество госпитализированных и растет количество вакцинированных от коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже отметил позитив динамики заболеваемости ковидом.

А украинцы массово записываются в очередь на вакцинацию. Лишь 13 июня в Киеве возле городского центра вакцинации снова наблюдаются длинные очереди. Люди занимают их с раннего утра, чтобы сделать прививку.

Киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись для жителей столицы доступна через онлайн-сервис Helsi (helsi.me).

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Тем временем в Сети разгорелся скандал из-за вакцинации обычных украинцев и чиновников. Мол, власти отправляют киевлян стоять в огромных очередях за китайской вакциной CoronaVac, а более качественную вакцину Pfizer дают городским чиновниками и элите, причем уколы делают на дому. Сайт "Сегодня" проверил, правда ли это.

Фото: "Сегодня"

Внедрение COVID-паспортов

С 1 июля ЕС вводит ковидный сертификат, доступный в цифровом или бумажном формате и содержащий QR-код. Ожидается, что такие сертификаты поспособствуют оживлению поездок в пределах ЕС и восстановлению экономики.

А Литва еще 7 июня начала выдавать цифровой ковид-сертификат Евросоюза тем, кто переболел коронавирусом, вакцинировался или сдал тест на COVID-19.

Украинцы также сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме. О том, как должны быть оформлены документы о вакцинации и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане, рассказали в Госпогранслужбе.

Сертификат вакцинации предоставляет множество преимуществ. Фото: REUTERS/Toby Melville

Поездки за границу

Тем временем правительство Израиля исключило Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, куда был запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска"). Разрешение на полеты между Украиной и Израилем начнет действовать с 15 июня, при этом решено оставить в черном списке Россию, поскольку в последние недели эпидемиологическая ситуация там ухудшается.

Испания также открыла границы для иностранных туристов. Для въезда в страну нужно пройти курс вакцинации от коронавируса. В то же время граждане Бразилии, Индии, Южной Африки не смогут попасть в Испанию даже с прививками – все из-за высокой заболеваемости в этих странах.

Фото: REUTERS/Enrique Calvo