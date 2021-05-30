Коронавирус, итоги недели. Внедрение COVID-паспортов и центры вакцинации

В стране обнаружили еще 28 657 новых случаев коронавируса, все регионы Украины находятся в желтой эпидемиологической зоне, а многие уже готовы перейти в зеленую

В Украине продолжается борьба с коронавирусом, в стране полным ходом идет вакцинация – не только регулярно поставляют новые дозы вакцины, а и открывают центры вакцинации. Теперь прививки могут получить не только представители целевых групп, а и те кто записался в очередь в приложении "Дія".

Уровень заболеваемости снизился

За прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, в Украине зафиксировали 18 951 новый случай заражения коронавирусом. Для сравнения: на прошлой неделе обнаружили 28 657 больных, а еще месяц назад обнаруживали по 78 761 новому случаю в семидневку. Темпы заражений постепенно снижаются.

В стране за последнюю неделю выздоровели 85 587 человек, а умерли 1104. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболели 2 201 472 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 1 015 978 человек, из них получили 1 дозу – 1 015 976 человек, 2 дозы – 125 437 человек. Всего сделали 1 141 413 прививок. А в лист ожидания вакцинации, по состоянию на 30 мая, записались 604 651 человек.

Лишь за последние сутки, 29 мая, 8592 человека вакцинировали против COVID-19. Из них одну дозу получили 7119 человек, две дозы получили 1473 украинца.

Поставки вакцины

В Украину прибыли еще 117 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer-BioNTech. Груз доставили самолетом в аэропорт "Киев" имени И.Сикорского. Это первая партия препарата, закупленная за бюджетные средства через международное агентство Crown Agents. Ранее Украина получала вакцину Pfizer по международной программе COVAX.

Также, на этой неделе в Украину доставили четвертую партию вакцины от коронавируса Sinovac Biotech. Привезли 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании. В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины, из которых 1,715 млн наша страна уже получила.

А еще прибыла не зарегистрированная в Украине вакцина производства компании Johnson&Johnson. 500 доз вакцины от коронавируса Janssen будут использоваться для вакцинации работников частной компании из США.

Вакцина CoronaVac в "Борисполе" / Фото: Сегодня Реклама

Центры вакцинации

29 мая в Киеве и Львове запустили первые в Украине центры вакцинации от коронавируса. Там делают прививки вакциной CoronaVac. Получить вакцину могут все желающие, кто зарегистрировался в приложении "Дія". Примечательно, что лишь в Киеве, возле Международного выставочного центра, где функционирует центр, собралось несколько сотен людей – ждут своей очереди.

В Одессе такой центр начал работать 30 мая. Он работает на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" (Фонтанская дорога, 23-а). Прививки делают вакциной Coronavac людям старше 55 лет, которые зарегистрировались в листе ожидания на сайте или в приложении "Дія". Их приглашают на вакцинацию на конкретное время.

Вакцинация будет проходить в субботу и воскресенье. Фото: "Сегодня"

Внедрение COVID-паспортов

С 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что сначала документы нужно синхронизировать с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Хотя оформлять т. н. COVID-сертификат (это пока что рабочее название документа) будет необязательно, он будет существовать в двух версиях: цифровой и физической. "Сегодня" узнавали, как его можно будет получить.

COVID-сертификаты будут давать украинцам определенные бонусы – возможность путешествовать и работать в других странах.

Отметим, что COVID-паспорта уже активно используют в Израиле. Такой документ позволяет гражданам ходить в спортзалы, закрытые бассейны, сауны, рестораны и кафе, на стадионы, в театры и кинотеатры, посещать различные массовые мероприятия, выставки, ярмарки в помещении, конференции, бронировать номера в гостиницах.

В то же время, уже известно, что Кабмин готовит изменения в адаптивный карантин, в частности планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны, чтобы они соответствовали тем, что действуют в ЕС. Тем временем, в Украине уже семь регионов частично соответствуют зеленой зоне карантина.