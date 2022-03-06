Кремль готовит провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО

Оккупанты планируют использовать мобилизованных для провокаций в южных регионах/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оккупанты снова планируют провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Вероятно, в Крыму вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1-го АК, мобилизованного на ТОТ Донецкой и Луганской обл. Оккупанты планируют использовать их для провокаций в южных регионах", — говорится в сообщении.