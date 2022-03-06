Кремль готовит провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО

Оккупанты планируют использовать мобилизованных для провокаций в южных регионах/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты снова планируют провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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"Вероятно, в Крыму вчера прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1-го АК, мобилизованного на ТОТ Донецкой и Луганской обл. Оккупанты планируют использовать их для провокаций в южных регионах", — говорится в сообщении.
По информации СНБО, у подразделений крайне низкая мотивация, поскольку они принудительно мобилизованы.
Что еще происходило 6 марта
- 6 марта в Виннице российские военные обстреляли ракетами аэродром. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.
- Обстрел аэропорта в Виннице 6 марта произошел с южного направления, из акватории Черного моря.
- По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу, в котором в очередной раз попросил закрыть нам небо ПВО, переданным НАТО. Это необходимо, поскольку оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В Киеве над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету. В здании есть несколько повреждений, а врачи продолжают работать.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.