Куда не стоит ехать: самые опасные направления в Киевской области

Враг пытается подобраться к Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня
В настоящее время враг концентрирует все свои силы на окружении Киева, а также крупных городов. Больше всего неспокойно в Киевской области. Уже пострадали Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, оккупант таким образом подбирается к столице.
Наиболее опасные направления в Киевской области
- Житомирская трасса
- Буча – Ирпень – Гостомель
- Макаров
- Север Вышгородского района.
Отметим, что на 12-й день войны в Украине подразделения противника теряют наступательный потенциал.
12-й день войны в Украине
- Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.
- Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.