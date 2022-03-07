Куда не стоит ехать: самые опасные направления в Киевской области

Враг пытается подобраться к Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время враг концентрирует все свои силы на окружении Киева, а также крупных городов. Больше всего неспокойно в Киевской области. Уже пострадали Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, оккупант таким образом подбирается к столице.

Наиболее опасные направления в Киевской области

Житомирская трасса

Буча – Ирпень – Гостомель

Макаров

Север Вышгородского района.

Отметим, что на 12-й день войны в Украине подразделения противника теряют наступательный потенциал.

12-й день войны в Украине