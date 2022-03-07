Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Куда не стоит ехать: самые опасные направления в Киевской области

Наталья Магдык
7 марта, 14:31
Российские военные сосредотачивают все свои силы на оккупации Киева

Враг пытается подобраться к Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время враг концентрирует все свои силы на окружении Киева, а также крупных городов. Больше всего неспокойно в Киевской области. Уже пострадали Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель, оккупант таким образом подбирается к столице.

Наиболее опасные направления в Киевской области

  • Житомирская трасса
  • Буча – Ирпень – Гостомель
  • Макаров
  • Север Вышгородского района.

Отметим, что на 12-й день войны в Украине подразделения противника теряют наступательный потенциал.

12-й день войны в Украине